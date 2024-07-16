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Скандальна дружина Каньє Веста без білизни під прозорим топом сходила на процедуру краси

16 липня 2024 09:15
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Скандальна дружина Каньє Веста без білизни під прозорим топом сходила на процедуру краси
Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/biancacesori/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі оголила принади, прямуючи в солярій у Лос-Анджелесі. 29-річна австралійська архітекторка засвітила принади в повністю прозорому сітчастому топі, біля салону Melrose Tanning Company.

Про це пише Daily Mail.

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Б’янка, яка відома своїми відвертими виходами, поєднала топ із парою крихітних шортів та взуттям на підборах. Капелюх із камуфляжним принтом прикривав її коротке волосся, коли вона впевнено поверталася до свого автомобіля після процедури краси.

 

Б'янка Ченсорі
Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Б'янка Ченсорі сходила у солярій
Б'янка Ченсорі сходила у солярій. Фото: BACKGRID

 

Б'янка Ченсорі у прозорому топі
Б'янка Ченсорі у прозорому топі. Фото: BACKGRID

 

Відвертий вигляд потенційно міг вважатися непристойним згідно із законодавством Каліфорнії. Розділ 314(1) Кримінального кодексу Каліфорнії визначає злочином навмисне оголення ваших статевих органів у громадському місці чи будь-якому іншому місці, де хтось може образитися чи роздратуватися.

Минулого року Ченсорі приміряла безліч ексцентричних нарядів під час відпустки в Італії, що викликало гнів місцевих жителів.

У той час її прозорі та сітчасті вбрання були названі користувачами соціальних мереж "неповагою" до країни, яка відома своєю консервативною католицькою спадщиною. Були навіть заклики до арешту Каньє та Б’янки після того, як вони були помічені під час романтичного моменту на човні, коли Вест показував свої голі сідниці туристам.

У листопаді 2022 року Каньє завершив розлучення із Кім Кардаш’ян і погодився платити 200 000 доларів на місяць аліментів.

Каньє одружився з архітекторкою Yeezy Б'янкою в січні 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каньє Вест збирається на пенсію. Також ми писали, що Каньє Вест був помічений зі скандальною дружиною під час походу до магазину.

Каньє Вест закордонні зірки зіркова пара Б'янка Цензорі

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