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Эпатажная супруга Канье Уэста в прозрачном топе на голое тело сходила в кино

25 июля 2024 09:06
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Эпатажная жена Канье Веста в прозрачном топе на голое тело сходила в кино
Супруга Канье Уэста. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори шокировала, засветив бюст под прозрачным топом в кинотеатре. 29-летняя женщина надела полностью прозрачный топ, когда вышла с Уэстом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда дополнила образ шортами с завышенной талией и туфлями на шпильке. Они с Уэстом вышли из кинотеатра только через 45 минут из черного входа. Канье одет был в черную толстовку и джогеры.

 

Супруга Канье Уэста
Супруга Канье Уэста. Фото: BackGrid

 

Супруга Канье Веста в откровенном топе
Супруга Канье Уэста в откровенном топе. Фото: BackGrid

 

Супруга Канье Уэста в откровенном топе
Супруга Канье Уэста в откровенном топе. Фото: BackGrid

 

Эпатажная супруга Канье Уэста в прозрачном топе на голое тело сходила в кино - фото 4
Супруга Канье Веста с Канье Уэстом. Фото: BackGrid

 

Ранее в этом месяце Бьянка обнажила грудь в полностью прозрачном сетчатом топе, когда направлялась в салон Melrose Tanning Company. Она также нарушила дресс-код Chateau Marmont, когда прибыла в микробикини. В элитном ресторане в Лос-Анджелесе, который просит гостей одеваться в деловую одежду, Бьянка пренебрегла правилами.

Это произошло после новостей о том, что рестораторы пообещали запретить Бьянке и ее супругу Канье входить в их рестораны. Она шокировала публику, когда ужинала в Лос-Анджелесе в едва заметном белье.

"Если я являюсь владельцем любого заведения, куда эти двое намерены зайти, я скажу им из уважения к моим клиентам, вам запрещен вход", — написал один ресторатор.

"Я бы не пустил их в свой ресторан. Абсолютно неуместно и не являются хорошим образцом для подражания для маленьких детей, чтобы смотреть на это. Что с ними не так?", — согласился другой.

Напомним, супруга Канье Уэста без белья отправилась в салон красоты. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэта эпатировала публику.

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