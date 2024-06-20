Эпатажная супруга Канье Уэста засветила обнаженные ягодицы на Недели моды в Париже

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/glorymagazines/

Супруга рэпера Канье Уэста появилась на публике с ярким розовым цветом волос. Ченсори обнажила ягодицы на показе PROTOTYPES Menswear весна-лето 2025 в Париже.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Супруга Канье Уэста снова привлекла к себе внимание

Бьянка, которая в прошлом уже была брюнеткой и блондинкой, казалось, была довольна новым оттенком волос. На женщине было немного одежды: боди, которое обнажало ее пышные ягодицы.

Мачеха четырех детей Ким Кардашьян, смотрела показ мод с первого ряда рязом с супругом Канье Уэстом. На рэпере была полностью белая одежда с сеткой цвета слоновой кости на лице, из-за чего было трудно определить, что это действительно он. Также он был в белых перчатках и кроссовках.

Последний раз звезд видели вместе в Японии, где Бьянка возмутила японцев своим белым боди. Канье Уэст снова был в костюме "пчеловода". Бьянка с любимым в этом году празднуют свой двухлетний юбилей. Они получили лицензию на брак в Калифорнии 20 декабря 2022 года. Согласно лицензии на брак, пара поженилась в Пало-Альто, штат Калифорния. Новость об их союзе шокировала мир спустя несколько месяцев.

В этом месяце на Канье Уэста подала иск его экс-асистентка за домагательства, по ее словам, он посылал сообщения о своей интимной жизни.

Канье, потерявший дорогие контракты с известными брендами после его антисемитских высказываний в 2022 году, отрицал все обвинения асистентки, заявив, что они "безосновательны" и являются "шантажом".

Напомним, супруга Канье Уэста обнажилась на публике на фоне скандала с домагательствами. А раньше мы писали, супруга Канье Уэста отправилась на шоппинг в откровенном образе.