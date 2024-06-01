Фахівець з мови тіла розповів, хто головний у парі Зендеї та "людини-павука" Тома Голланда

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tillen and Dove

Акторка Зендея є лідером у стосунках зі своїм бойфрендом Томом Голландом. Це журналістам розповів експерт з мови тіла.

Про це пише Daily Mail.

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Фотографи помітили, коли Зендея "крокувала попереду", а Том "протягував руку для підтримки", що свідчить про те, що акторка є домінуючою у стосунках. Незважаючи на це, фахівець з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що вони "однодумці" і "доповнюють один одного" завдяки "тихій впевненості" Тома.

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Tillen and Dove

"Без його фірмової зачіски Тома тут майже не впізнати. У тому, як він йде, відчувається тиха впевненість...Але загалом сила мови тіла в парі з Зендаєю свідчать про те, що вона бере на себе лідерство, ідучи попереду з піднятою головою, а Том йде позаду неї, навіть хапаючи її за руку і, здається, використовує її як щит. Тут достатньо моментів, щоб визначити їх як пару однодумців, але їхні жести та навіть вибір одягу роблять їх схожими на тандем", — говорить експерт.

Обидва вибрали повсякденний образ, Том — стильну, свіжу білу літню футболку та ефектні чорні штани, а Зендая — мішкуватий бежевий джемпер і рвані джинси.

"Том також виглядає більш спокійним партнером. Здається, він із задоволенням прогулюється разом із собакою, тоді як Зендая, здається, більше поспішає. Її вільна рука також стиснута в кулак, що свідчить про відчуття напруги, якої не вистачає в позі Тома", — ділиться фахівець.

Пара була помічена на прогулянці з собаками у західному Лондоні. Раніше Том розповів, що їхній зв’язок є "найсвятішим для нього". Том і Зендая вперше були помічені разом в 2017 році після того, як знялися у франшизі про Людину-павука. Минулого року він сказав у подкасті Джея Шетті: "Мої стосунки — це найсвятіше для мене. Я не говорю про це. Я намагаюся зробити все можливе, щоб було якомога приватніше. Ми обидва відчуваємо, що це найкраще для нас як пари, тому я намагаюся триматися якнайдалі від Голлівуду".

Нагадаємо, Зендея знялась у стильній фотосесії. А раніше Зендея розповіла, чи планує вийти заміж за Тома Голланда.