Специалист по языку тела рассказал, кто главный в паре Зендеи и "человека-паука" Тома Голланда

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актриса Зендея является лидером в отношениях со своим бойфрендом Томом Холландом. Об этом журналистам рассказал эксперт по языку тела.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотографы заметили, что когда Зендея "шла впереди", Том "протягивал руку для поддержки", что свидетельствует о том, что актриса является доминирующей в отношениях. Несмотря на это, специалист по языку тела Джуди Джеймс сказала, что они "единомышленники" и "дополняют друг друга" благодаря "тихой уверенности" Тома.

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Tillen and Dove

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Tillen and Dove

“Без его фирменной прически Тома здесь почти не узнать. В том, как он идет, чувствуется тихая уверенность...Но в целом сила языка тела в паре с Зендеей свидетельствует о том, что она берет на себя лидерство, идя впереди с поднятой головой, а Том идет позади нее, даже хватая ее за руку и, кажется, использует ее в качестве щита. Здесь достаточно моментов, чтобы определить их как пару единомышленников, но их жесты и даже выбор одежды делают их похожими на тандем",— говорит эксперт.

Оба выбрали повседневный образ, Том — стильную, белую летнюю футболку и эффектные черные брюки, а Зендея — мешковатый бежевый джемпер и рваные джинсы.

"Том также выглядит более спокойным партнером. Кажется, он с удовольствием ходит вместе с собакой, тогда как Зендея, кажется, больше спешит. Ее свободная рука также сжата в кулак, что свидетельствует об ощущении напряжения, которого нет в позе Тома", — делится специалист.

Пара была замечена на прогулке с собаками в западном Лондоне. Ранее Том рассказал, что их связь является "самой святой для него". Том и Зендея впервые были замечены вместе в 2017 году после того, как снялись во франшизе о Человеке-пауке. В прошлом году он сказал в подкасте Джея Шетти: "Мои отношения — это самое святое для меня. Я не говорю об этом. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы было как можно приватнее. Мы оба чувствуем, что это самое лучшее для нас как пары, поэтому я стараюсь держаться подальше от Голливуда".

Напомним, Зендея снялась в стильной фотосессии. А раньше Зендея рассказала, планирует ли выйти замуж за Тома Холланда.