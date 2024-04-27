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Стало відомо про плани Зендеї щодо заміжжя із "людиною-павуком"

27 квітня 2024 10:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо про плани Зендеї щодо заміжжя із зіркою "людини-павука"
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея і зірка "людини-павука" Том Голланд можуть одружитися у майбутньому. Джерело розповіло, що "були розмови про шлюб, і це реальність".

Про це пише Daily Mail.

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Пара познайомилася під час роботи над трилогією про людину-павука в 2016 році.

"Вони не з тих зірок, які здебільшого демонструють своє життя в соціальних мережах. Обидва приватні", — говорить джерело, зазначивши, що увага до їхнього роману ніколи не була легкою або комфортною для жодного з них.

Людина, близька до акторів, також сказала, що "робота важлива для обох, і це зараз їх займає найбільше".

 

Це сталося після того, як на початку цього місяця актриса поділилася із Vogue, що її коханий "чудово" пережив свій стрімкий підйом у Голлівуді.

"Ми обидва були дуже-дуже молодими, але моя кар’єра вже пішла, а його кар’єра змінилася миттєво. Одного разу ти дитина і сидиш у пабі з друзями, а наступного дня ти стаєш "людиною-павуком". Я спостерігала, як його життя змінюється на його очах. Але він впорався з цим справді чудово", — пояснила знаменитість.

Кілька днів тому Том підтвердив, що повернеться до ролі Людини-павука вчетверте. Наразі він зіграв супергероя Marvel у трьох фільмах — "Повернення додому" 2017 року, "Далеко від дому" 2019 року та "Дороги додому" 2021 року.

Уродженець Великої Британії також з’являвся у фільмах "Капітан Америка: Громадянська війна", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення" як "супергерой доброзичливого сусідства".

Нагадаєм, Зендея стала зіркою модного глянцю. А раніше ми писали, що Том Голланд обожнює Зендею. 

Людина-павук
Зендея
зіркова пара
Том Голланд

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