Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Нехаризматичний Ромео — критики рознесли вщент нову роль нареченого Зендеї arrow

Нехаризматичний Ромео — критики рознесли вщент нову роль нареченого Зендеї

29 травня 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нехаризматичний Ромео — критики рознесли вщент нову роль нареченого Зендеї
Актор Том Голланд. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Повернення актора Тома Голланда на сцену Вест-Енду в "Ромео і Джульєтті" розділило критиків після прем’єри в театрі герцога Йоркського. 27-річна зірка Marvel, яку один із рецензентів назвав "нехаризматичним" разом із Франческою Амевуд-Ріверс зіграли закоханих у сучасній постановці, зрежисованій театральним майстром Джеймі Ллойдом.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Том Голланд зазнав критики через роль Ромео

Дехто назвав гру актора "заворожуючою", а інші назвали роботу зірки "мертвою", проте Франческа, яка була партнеркою Тома, за роль Джульєтти була названа "рятівницею" п’єси. Це сталося після того, як акторка отримала "шквал жахливих расових образ" після оголошення її кастингу в квітні.

Актор Том Голланд та Амевуда-Ріверс. Фото: dailymail.co.uk/
Актор Том Голланд та Амевуда-Ріверс. Фото: dailymail.co.uk/

Г’ю Монтгомері з Бі-Бі-Сі написав у своїй рецензії: "Том має певну присутність на сцені, але має звичку відтворювати одне емоцію за раз, замість того, щоб робити свого Ромео переконливо психологічно завершеним, і ближче до кінця це зводиться до бурчання, невдоволення, емоційна ніжність Ромео майже забута. Амевуда-Ріверс, навпаки, виходить за рамки свого похмурого оточення і є справжнім порятунком".

Патрік Марімон з Daily Mail дав п’єсі чотири зірки, сказавши, що Том прикував глядачів до дійства.

"Хоча найкраще йому вдаєюься спокійні, сором’язливі посмішки, якими він обдаровує свою кохану. Франческа Амевуда-Ріверс добре тримається, як Джульєтта", — пише критик.

Ніл Нормал з "Експрес" назвав шоу "абсолютним балаганством" у своєму різкому огляді з однією зіркою.

 

Актор Том Голланд
Актор Том Голланд. Фото: dailymail.co.uk/

"Як Ромео, Том Голланд — це зона, вільна від харизми. Хоча це може бути правильною комбінацією для Пітера Паркера/Людини-павука, Ромео залишається фоновим персонажем", — йдеться в огляді.

Тим часом Аріфа Акбар з The Guardian написала: "Голланд і Амевуда-Ріверс ідеально підібрані, пронизані незграбно прохолодною підлітковою енергією, вона поєднує невинність і вуличну жорстокість. Хімія безперечно є, навіть якщо вона здається навмисно стриманою у постановці Джеймі Ллойда, яка має всі його театральні риси: привабливі візуальні ефекти, похмурий гламур і важку атмосферу".

Деметріус Паттерсон із The Hollywood Reporter писав: "Здебільшого Ромео Голланда — стриманий, плаксивий, вразливий, незворушний. Важко зрозуміти, чому Джульєтта пішла на стільки задля нього. Хоча Голланд і справді демонструє свою цуценячу миловидність і відшліфовану статуру Людини-павука, він, безумовно, має в собі кращого Ромео, ніж цей".

Критик Фіона Маунтфорд сказала, що шанувальники Тома Голланда можуть пошкодувати, що витратили 275 фунтів стерлінгів за квиток.

На відміну від цього The Telegraph поставив п’ять зірок, назвавши п’єсу "заворожуючою" та "постановкою, яку можна побачити раз у поколінні".

Домінік Кавендіш пише: "Амевуда-Ріверс — це величезна знахідка, вона і стримана, сором’язлива зухвало пристрасна. Але очі неминуче приковують до Голланд — м’язів, біцепсів, але в одночас болісно ніжної вразливості".

Нагадаємо, Зендея сказала, чи бачить себе заміжньою за Томом Голландом. А раніше ми писали, чим підкорила Зендея Тома Голланда.

закордонні зірки
зірки
Зендея
Том Голланд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі