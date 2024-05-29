Нехаризматичний Ромео — критики рознесли вщент нову роль нареченого Зендеї

Актор Том Голланд. Фото: Reuters

Повернення актора Тома Голланда на сцену Вест-Енду в "Ромео і Джульєтті" розділило критиків після прем’єри в театрі герцога Йоркського. 27-річна зірка Marvel, яку один із рецензентів назвав "нехаризматичним" разом із Франческою Амевуд-Ріверс зіграли закоханих у сучасній постановці, зрежисованій театральним майстром Джеймі Ллойдом.

Про це пише Daily Mail.

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Дехто назвав гру актора "заворожуючою", а інші назвали роботу зірки "мертвою", проте Франческа, яка була партнеркою Тома, за роль Джульєтти була названа "рятівницею" п’єси. Це сталося після того, як акторка отримала "шквал жахливих расових образ" після оголошення її кастингу в квітні.

Актор Том Голланд та Амевуда-Ріверс. Фото: dailymail.co.uk/

Г’ю Монтгомері з Бі-Бі-Сі написав у своїй рецензії: "Том має певну присутність на сцені, але має звичку відтворювати одне емоцію за раз, замість того, щоб робити свого Ромео переконливо психологічно завершеним, і ближче до кінця це зводиться до бурчання, невдоволення, емоційна ніжність Ромео майже забута. Амевуда-Ріверс, навпаки, виходить за рамки свого похмурого оточення і є справжнім порятунком".

Патрік Марімон з Daily Mail дав п’єсі чотири зірки, сказавши, що Том прикував глядачів до дійства.

"Хоча найкраще йому вдаєюься спокійні, сором’язливі посмішки, якими він обдаровує свою кохану. Франческа Амевуда-Ріверс добре тримається, як Джульєтта", — пише критик.

Ніл Нормал з "Експрес" назвав шоу "абсолютним балаганством" у своєму різкому огляді з однією зіркою.

Актор Том Голланд. Фото: dailymail.co.uk/

"Як Ромео, Том Голланд — це зона, вільна від харизми. Хоча це може бути правильною комбінацією для Пітера Паркера/Людини-павука, Ромео залишається фоновим персонажем", — йдеться в огляді.

Тим часом Аріфа Акбар з The Guardian написала: "Голланд і Амевуда-Ріверс ідеально підібрані, пронизані незграбно прохолодною підлітковою енергією, вона поєднує невинність і вуличну жорстокість. Хімія безперечно є, навіть якщо вона здається навмисно стриманою у постановці Джеймі Ллойда, яка має всі його театральні риси: привабливі візуальні ефекти, похмурий гламур і важку атмосферу".

Деметріус Паттерсон із The Hollywood Reporter писав: "Здебільшого Ромео Голланда — стриманий, плаксивий, вразливий, незворушний. Важко зрозуміти, чому Джульєтта пішла на стільки задля нього. Хоча Голланд і справді демонструє свою цуценячу миловидність і відшліфовану статуру Людини-павука, він, безумовно, має в собі кращого Ромео, ніж цей".

Критик Фіона Маунтфорд сказала, що шанувальники Тома Голланда можуть пошкодувати, що витратили 275 фунтів стерлінгів за квиток.

На відміну від цього The Telegraph поставив п’ять зірок, назвавши п’єсу "заворожуючою" та "постановкою, яку можна побачити раз у поколінні".

Домінік Кавендіш пише: "Амевуда-Ріверс — це величезна знахідка, вона і стримана, сором’язлива зухвало пристрасна. Але очі неминуче приковують до Голланд — м’язів, біцепсів, але в одночас болісно ніжної вразливості".

Нагадаємо, Зендея сказала, чи бачить себе заміжньою за Томом Голландом. А раніше ми писали, чим підкорила Зендея Тома Голланда.