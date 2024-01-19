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Фанати хочуть засудити Мадонну через непунктуальність

19 січня 2024 08:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Фанати хочуть засудити Мадонну через непунктуальність
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Двоє шанувальників подали до суду на Мадонну за те, що вона розпочала свій концерт у Нью-Йорку на дві години пізніше. 65-річну поп-ікону, яка минулого року спізнилася на три години на своє грудневе шоу в Бруклінському центрі Barclays Center, звинувачують у "неправдивій рекламі".

Про це пише Daily Mail.

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Позов поданий відвідувачами концерту Майклом Феллоузом і Джонатаном Хедденом проти неї та організатора концерту Live Nation. Йдеться про всі три ночі, коли Мадонна запізнювалася в Barclays Center 13, 14 і 16 грудня, причому позивачі стверджували, що шоу, заплановане на початок о 20:30 за східним часом, не розпочалися до 10:30 вечора. Вони стверджують, що пізні старти є "недбалим введенням в оману та нечесною торговою практикою".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вони також стверджують, що Мадонна давно не починала свої концерти вчасно.

Позивачі визнають, що у Мадонни були проблеми зі здоров'ям, які спричинили перенесення початкових дат концерту з липня на грудень, але не бачать у цьому виправдання для затримок на ніч. Минулого року зірку вразила небезпечна для життя бактеріальна інфекція.

Фани кажуть, що подали до суду на відшкодування збитків.

Зірку розкритикували шанувальники за перше шоу американської частини її туру минулого місяця, коли вона з’явилася на сцені о 23:00, незважаючи на початок приблизно о 20:30. Пізніше пояснили, що затримка була пов’язана з технічними проблемами та лише на одну годину, оскільки о 20:30 на сцену вийшов грати DJ Honey Dijon. Королева поп-музики зрештою вийшла на сцену та розпочала своє шоу о 22:45.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У листопаді 2019 року фанат із Флориди на ім’я Нейт Холландер подав до суду на Мадонну після того, як співачка змінила встановлений час для свого концерту 17 грудня в Маямі-Біч. У судових документах він пояснив, що купив три квитки на грудневий концерт ще в серпні, який мав початися о 20:30.

Однак після того, як вона пізніше змінила час початку на 22:30, він заявив, що це зробило квитки набагато менш цінними, і йому було відмовлено у відшкодуванні 1024,95 доларів, які він заплатив.

А в лютому 2020 року зірка стала предметом колективного позову від Антоніо Велотти та Ендрю Паноса, які стверджували, що вони чекали кілька годин початку її шоу Madame X у Бруклінській музичній академії 21 вересня та 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Мадонна осоромилась на своєму концерті в Торонто та вибачилася перед фанатами.

Раніше Мадонна розповіла, де і як зустріла Новий рік.

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Мадонна
закордонні зірки

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