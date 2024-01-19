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Фанаты хотят засудить Мадонну из-за непунктуальности

19 января 2024 08:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Фанаты хотят осудить Мадонну из-за непунктуальности
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Два поклонника подали в суд на Мадонну за то, что она начала свой концерт в Нью-Йорке на два часа позже. 65-летнюю поп-икону, которая в прошлом году опоздала на три часа на свое декабрьское шоу в Бруклинском центре Barclays Center, обвиняют в "ложной рекламе".

Об этом пишет Daily Mail.

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Иск подан посетителями концерта Майклом Феллоузом и Джонатаном Хедденом против нее и организатора концерта Live Nation. Речь идет обо всех трех ночах, когда Мадонна опаздывала в Barclays Center 13, 14 и 16 декабря, причем истцы утверждали, что шоу, запланированное на начало в 20:30 по восточному времени, не начались до 10:30 вечера. Они утверждают, что поздние старты являются "небрежным введением в заблуждение и нечестной торговой практикой".

 

Они также утверждают, что Мадонна давно не начинала свои концерты вовремя.

Истцы признают, что у Мадонны были проблемы со здоровьем, которые повлекли за собой перенос начальных дат концерта с июля на декабрь, но не видят в этом оправдания для задержек на ночь. В прошлом году звезду поразила опасная для жизни бактериальная инфекция.

Фаны говорят, что подали в суд на возмещение ущерба.

Звезду подвергли критике поклонники за первое шоу американской части ее тура в прошлом месяце, когда она появилась на сцене в 23:00, несмотря на начало примерно в 20:30. Позже объяснили, что задержка была связана с техническими проблемами и всего на один час, поскольку в 20:30 на сцену вышел играть DJ Honey Dijon. Королева поп-музыки вышла на сцену и начала свое шоу в 22:45.

 

В ноябре 2019 года фанат из Флориды по имени Нейт Холландер подал в суд на Мадонну после того, как певица сменила установленное время для своего концерта 17 декабря в Майами-Бич. В судебных документах он пояснил, что купил три билета на декабрьский концерт еще в августе, который должен был начаться в 20:30.

Однако после того, как она позже сменила время начала на 22:30, он заявил, что это сделало билеты гораздо менее ценными, и ему было отказано в возмещении 1024,95 долларов, которые он заплатил.

А в феврале 2020 года звезда стала предметом коллективного иска от Антонио Велотты и Эндрю Паноса, утверждавших, что они ждали несколько часов начала ее шоу Madame X в Бруклинской музыкальной академии 21 сентября и 1 октября 2019 года.

Напомним, Мадонна оконфузилась на своем концерте в Торонто и извинилась перед фанатами.

Ранее Мадонна рассказала, где и как встретила Новый год.

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