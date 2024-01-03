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Фаны Дуа Липы раскритиковали ее новый образ

3 января 2024 17:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Фаны Дуа Липы раскритиковали ее новый образ
Дуа Липа к перевоплощению. Фото: instagram.com/dualipa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Артистка Дуа Липа показала подписчикам свой новый кинообраз, однако им не понравились перемены. Они подвергли критике блонд и каре актрисы.

Звезда выставила фото в instagram.

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Дуа Липа "отрезала" волосы для фильма "Аргайл"

Актриса Дуа Липа поделилась с фанатами фотографиями из гримерки. Она примеряла белокурый парик, довольно короткой длины.

Звезда сменила образ для съемок в фильме "Аргайл". Там она исполнила роль Лагранжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DUA LIPA (@dualipa)

Подписчики звезды не оценили ее блонд

Не все фанаты поняли, что это только кинообраз. Они решили, что Дуа действительно остригла свои длинные, красноватые волосы и выжгла их окраской в блонд.

  • Почему она продолжает окрашивать волосы? У тебя от природы прекрасный вид, не делай этого!
  • Твои волосы уже не выдерживают постоянной окраски...
  • Волосы нуждаются в немедленном увлажнении!
  • Нет... Не похоже на Дуа...
  • Хлоя Кардашьян?

О чем новый фильм Дуа Липы

Соблазнительную и белокурую Дуа Липу можно будет увидеть в кино уже со 2 февраля. Фильм "Аргайл" — это типичный экшн-боевик.

Популярный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей обожает проводить время дома за компьютером и в компании любимого кота Алфи. Однако, когда сюжеты вымышленных книг Элли, в центре которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации, тихие домашние вечера остаются в прошлом.

Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.

Напомним, что Канье Веста раскритиковали за обнаженное фото его жены.

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