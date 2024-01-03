Фаны Дуа Липы раскритиковали ее новый образ

Дуа Липа к перевоплощению. Фото: instagram.com/dualipa/

Артистка Дуа Липа показала подписчикам свой новый кинообраз, однако им не понравились перемены. Они подвергли критике блонд и каре актрисы.

Звезда выставила фото в instagram.

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Дуа Липа "отрезала" волосы для фильма "Аргайл"

Актриса Дуа Липа поделилась с фанатами фотографиями из гримерки. Она примеряла белокурый парик, довольно короткой длины.

Звезда сменила образ для съемок в фильме "Аргайл". Там она исполнила роль Лагранжа.

Подписчики звезды не оценили ее блонд

Не все фанаты поняли, что это только кинообраз. Они решили, что Дуа действительно остригла свои длинные, красноватые волосы и выжгла их окраской в блонд.

Почему она продолжает окрашивать волосы? У тебя от природы прекрасный вид, не делай этого!

Твои волосы уже не выдерживают постоянной окраски...

Волосы нуждаются в немедленном увлажнении!

Нет... Не похоже на Дуа...

Хлоя Кардашьян?

О чем новый фильм Дуа Липы

Соблазнительную и белокурую Дуа Липу можно будет увидеть в кино уже со 2 февраля. Фильм "Аргайл" — это типичный экшн-боевик.

Популярный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей обожает проводить время дома за компьютером и в компании любимого кота Алфи. Однако, когда сюжеты вымышленных книг Элли, в центре которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации, тихие домашние вечера остаются в прошлом.

Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.

Напомним, что Канье Веста раскритиковали за обнаженное фото его жены.