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Фаворит букмекерів на Євробаченні-2024 пожертвує 50 тис євро на допомогу дітям — що відомо

17 травня 2024 10:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Baby Lasagna віддав премію за Євробачення онкохворим дітям — деталі
Хорватський співак Baby Lasagna. Фото: пресслужба Євробачення
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фаворит букмекерів на Євробаченні-2024, хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім'я — Марко Пурішич), який цьогоріч зайняв друге місце на конкурсі, пожертвував урядову премію онкохворим дітям. Музикант попросив перерахувати ці кошти двом лікарням у Хорватії.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Артист став першим в історії Хорватії переможцем телеголосування на Євробаченні. За таке досягнення уряд країни нагородив Baby Lasagna премією у 50 000 євро за "просування міжнародної популярності Хорватії".

Однак, співак відмовився брати гроші. Він вирішив спрямувати ці кошти на лікування онкохворих дітей у Загребі (столиці Хорватії).

"Я не можу прийняти ці гроші. Прошу пана Пленковича (ред. — хорватський політик) від мого імені та від імені уряду Хорватії передати 25 000 євро Інституту дитячої онкології та гематології при денній лікарні "Младен Чепуліч" та пожертвувати решту — 25 000 євро Інституту дитячої гематології, онкології та трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, KBC Загреб", — звернувся до політиків музикант.

Фаворит Євробачення спрямував урядову премію на допомогу онкохворим дітям
Baby Lasagna пожертвував урядову премію онкохворим дітям. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_ 

Нагадаємо, Baby Lasagna обійшов Україну на Євробаченні-2024 та зайняв друге місце. Букмекери прогнозували йому перемогу із активом у 43% і вперше помилилися з 2019 року.

Нагадаємо, ми розповідали, про що співає фаворит Євробачення Baby Lasagna. А також росіяни намагаються налаштувати проти України ізраїльтян через Євробачення.

Євробачення
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рак
Хорватія
Швеція
гроші
Євробачення-2024

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