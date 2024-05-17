Baby Lasagna віддав премію за Євробачення онкохворим дітям — деталі

Хорватський співак Baby Lasagna. Фото: пресслужба Євробачення

Фаворит букмекерів на Євробаченні-2024, хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім'я — Марко Пурішич), який цьогоріч зайняв друге місце на конкурсі, пожертвував урядову премію онкохворим дітям. Музикант попросив перерахувати ці кошти двом лікарням у Хорватії.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Артист став першим в історії Хорватії переможцем телеголосування на Євробаченні. За таке досягнення уряд країни нагородив Baby Lasagna премією у 50 000 євро за "просування міжнародної популярності Хорватії".

Однак, співак відмовився брати гроші. Він вирішив спрямувати ці кошти на лікування онкохворих дітей у Загребі (столиці Хорватії).

"Я не можу прийняти ці гроші. Прошу пана Пленковича (ред. — хорватський політик) від мого імені та від імені уряду Хорватії передати 25 000 євро Інституту дитячої онкології та гематології при денній лікарні "Младен Чепуліч" та пожертвувати решту — 25 000 євро Інституту дитячої гематології, онкології та трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, KBC Загреб", — звернувся до політиків музикант.

Baby Lasagna пожертвував урядову премію онкохворим дітям. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

Нагадаємо, Baby Lasagna обійшов Україну на Євробаченні-2024 та зайняв друге місце. Букмекери прогнозували йому перемогу із активом у 43% і вперше помилилися з 2019 року.

Нагадаємо, ми розповідали, про що співає фаворит Євробачення Baby Lasagna. А також росіяни намагаються налаштувати проти України ізраїльтян через Євробачення.