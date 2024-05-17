Baby Lasagna отдал премию за Евровидение онкобольным детям.

Хорватский певец Baby Lasagna. Фото: пресс-служба Евровидения

Фаворит букмекеров на Евровидении-2024, хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич), который занял второе место на конкурсе в этом году, пожертвовал правительственную премию онкобольным детям. Музыкант попросил перечислить эти средства двум больницам в Хорватии.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

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Артист стал первым в истории Хорватии победителем телеголосования на Евровидении. За такое достижение правительство страны наградило Baby Lasagna премией в 50 000 евро за "продвижение международной популярности Хорватии".

Однако певец отказался брать деньги. Он решил направить эти средства на лечение онкобольных детей в Загребе (столице Хорватии).

"Я не могу принять эти деньги. Прошу господина Пленковича (ред. — хорватский политик) от моего имени и от имени правительства Хорватии передать 25 000 евро Институту детской онкологии и гематологии при дневной больнице "Младен Чепулич" и пожертвовать остальные — 25 000 евро детской гематологии, онкологии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, KBC Загреб", — обратился к политикам музыкант.

Baby Lasagna пожертвовал правительственную премию онкобольным детям. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

Напомним, Baby Lasagna обошел Украину на Евровидении-2024 и занял второе место. Букмекеры прогнозировали ему победу с активом в 43% и впервые ошиблись с 2019 года.

Напомним, мы рассказывали, о чем поет фаворит Евровидения Baby Lasagna. А также россияне пытаются настроить против Украины израильтян через Евровидение.