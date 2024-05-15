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Маніпулюють Ізраїлем — росіяни намагаються налаштувати проти України через Євробачення

15 травня 2024 14:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Росіяни через Євробачення-2024 налаштовують проти України
Ізраїльська співачка Еден Голан. Фото: пресслужба конкурсу
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російські пропагандисти вирішили використати виступ представниці Ізраїлю на Євробаченні-2024 для того, щоб спробувати налаштувати світ проти України. Вони поширювали фейки про те, що українське журі конкурсу — нацисти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

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Росіяни використали Євробачення-2024 для поширення фейків

Пропагандисти під час конкурсу намагалися налаштувати мешканців Ізраїлю проти України. Росіяни поширювали фейки про те, що українське журі не дало жодного балу Ізраїлю через упереджене ставлення та політизованість конкурсу. При цьому представниця Ізраїлю Еден Голан отримала 0 і від багатьох інших країн на тлі пропалестинської підтримки. 

Ім’я співачки опинилось в базі "Миротворець" не просто так. Еден Голан більшу частину свого життя провела у РФ. Співачка брала участь у російських телевізійних конкурсах "Голос. Діти" та "Нова хвиля", які проводились у анексованому Криму.  Втім після початку повномасштабного вторгнення Еден Голан залишила країну-агресорку разом з батьками, які досі продовжують вести бізнес в РФ і спонсорують вбивства українців.

Пропагандисти хочуть налаштувати світ проти України
Фейки пропагандистів. Фото: SPRAVDI
Росіяни використали Євробачення для поширення пропаганди
Фейки пропагандистів. Фото: SPRAVDI
Росіяни намагалися довести ізраїльтянам, що українці — нацисти
Фейки пропагандистів. Фото: SPRAVDI

"Ізольована від цивілізованого світу держава-терорист не оминула міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Пропагандисти билися в істериці через 0 балів від України для Ізраїлю та вдалися до улюбленого прийому поширення фейків і звинуваченні у нацизмі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми розповідали, чому нідерландського співака Joost Klein "викинули" з Євробачення. А також чому організатори Євробачення імітували підтримку залу під час виступу Ізраїлю.

Євробачення
Ізраїль
фейки
росіяни
Швеція
Україна
пропаганда
конкурс
Євробачення-2024

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