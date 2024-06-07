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Федишин потрапила в неприємну ситуацію у Канаді

7 червня 2024 20:40
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Стас Кожушко
Редактор
Ірина Федишин ледь не втрапила у халепу в Канаді через авіаперевізника
Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Ірина Федишин зараз виступає в містах США та Канади з благодійним концертним туром. Втім, в одній з локацій з 37-річною уродженкою Львова сталася неприємна ситуація.

Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

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В п’ятницю, 7 червня, в Ірини та її команди був запланований концерт у канадському місті Калгарі. Втім у Торонто вони дізнались неприємну новину. 

"У готель потрапили пізно, о 02:00: поки зібралися, поки запакували і переважили усі валізи. І вже зранку, о 05:00, у нас реєстрація на літак у Калгарі. Ми ледве прокинулися і попрямували в аеропорт. Але дорогою дізналися, що рейс скасували", — розповіла Ірина.

Проблема була в тому, що авіакомпанія дала квитки на рейс о 22:00, а концерт Федишин мав розпочатися о 19:00 за місцевим часом (ніч проти 8 червня за київським часом). 

"Весь ранок шукали квитки. І, на щастя, о 12:40 вилітаємо у Калгарі", — підсумувала Федишин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіянин влаштував провокацію на концерті Федишин у США. Також ми розповідали, що співачка, акторка Анна Трінчер засвітилася на весіллі, де серед гостей були росіяни.

концерт
Ірина Федишин
Канада
українські зірки

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