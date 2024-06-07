Ирина Федишин чуть не попала в переплет в Канаде из-за авиаперевозчика

Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин сейчас выступает в городах США и Канады с благотворительным концертным туром. Впрочем, в одной из локаций с 37-летней уроженкой Львова произошла неприятная ситуация.

Об этом она рассказала в своих соцсетях.

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В пятницу, 7 июня, у Ирины и ее команды был запланирован концерт в канадском городе Калгари. Впрочем, в Торонто они узнали неприятную новость.

"В отель попали поздно, в 02:00: пока собрались, пока упаковали и перевесили все чемоданы. И уже утром, в 05:00, у нас регистрация на самолет в Калгари. Мы едва проснулись и направились в аэропорт. Но по дороге узнали, что рейс отменили", — рассказала Ирина.

Проблема заключалась в том, что авиакомпания дала билеты на рейс в 22:00, а концерт Федишин должен был начаться в 19:00 по местному времени (ночь на 8 июня по киевскому времени).

"Все утро искали билеты. И, к счастью, в 12:40 вылетаем в Калгари", — подытожила Федишин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что россиянин устроил провокацию на концерте Федишин в США. Также мы рассказывали, что певица, актриса Анна Тринчер засветилась на свадьбе, где среди гостей были россияне.