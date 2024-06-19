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Федишин привезла своїх синів на Ніагарський водоспад — що співачка побачила вперше

19 червня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Ірина Федишин показала синам та чоловіку Ніагарський водоспад
Співачка Ірина Федишин із синами. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Ірина Федишин продовжує благодійний тур містами США та Канади. Разом із чоловіком та двома синами зіркова уродженка Львова відвідала Ніагарський водоспад.

Про це співачка розповіла у своїх соцмережах

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Ірина Федишин з родиною на Ніагарському водоспаді 

Комплекс водоспадів на річці Ніагара відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. За словами Федишин, у цьому туристичному місці вона вже не вперше. Втім дещо її цього разу захопило.

"Ще ніколи так близько не бачила початок веселки. Бувала на Ніагарі вже чотири рази, але вперше побачила так близько, підпливши катером. Це було захоплююче", — поділилась співачка. 

Ірина Федишин на Ніагарському водоспаді
Ірина Федишин на Ніагарському водоспаді. Скриншоти: Instagram/irynafedyshyn

Федишин пригадала, що вивчала інформацію про Ніагарський водоспад ще на уроках географії у школі. Аби побачити всю могутність і красу, зіркова родина цього разу скористалася послугами спеціального катера. 

"Від побаченого захоплювало подих. Це було вражаюче, яка сила води і краса природи", — підсумувала артистка.

Федишин на водоспаді
Ірина Федишин з родиною на Ніагарському водоспаді. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин потрапила в неприємну ситуацію у Канаді. Також ми розповідали, що росіянин влаштував провокацію на концерті Федишин у США.

Ірина Федишин
соцмережі
українські зірки
США
Канада

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