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Федишин привезла своих сыновей на Ниагарский водопад — что певица увидела впервые

19 июня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Ирина Федишин показала сыновьям и мужу Ниагарский водопад
Певица Ирина Федишин с сыновьями. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Ирина Федишин продолжает благотворительный тур по городам США и Канады. Вместе с мужем и двумя сыновьями звездная уроженка Львова посетила Ниагарский водопад.

Об этом певица рассказала в своих соцсетях.

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Ирина Федишин с семьей на Ниагарском водопаде

Комплекс водопадов на реке Ниагара отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. По словам Федишин, в этом туристическом месте она уже не впервые. Впрочем, кое-что ее на этот раз восхитило.

"Еще никогда так близко не видела начало радуги. Бывала на Ниагаре уже четыре раза, но впервые увидела так близко, подплыв на катере. Это было увлекательно", — поделилась певица.

Ирина Федишин на Ниагарском водопаде
Ирина Федишин на Ниагарском водопаде. Скриншоты: Instagram/irynafedyshyn

Федишин вспомнила, что изучала информацию о Ниагарском водопаде еще на уроках географии в школе. Чтобы увидеть все могущество и красоту, звездная семья на этот раз воспользовалась услугами специального катера.

"От увиденного захватывало дыхание. Это было поразительно, какая сила воды и красота природы", — подытожила артистка.

Федишин на водопаде
Ирина Федишин с семьей на Ниагарском водопаде. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин попала в неприятную ситуацию в Канаде. Также мы рассказывали, что россиянин устроил провокацию на концерте Федишин в США.

Ирина Федишин
соцсети
украинские звезды
США
Канада

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