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Фильм Тейлор Свифт прошел проверку в Китае — покажут ли его в кинотеатрах

16 декабря 2023 06:47
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Стас Кожушко
Редактор
Фильм Тейлор Свифт прошел проверку в Китае — покажут ли его в кинотеатрах
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фильм-концерт The Eras Tour американской певицы Тейлор Свифт, которую накануне журнал Time назвал "Человеком года", прошел несколько стадий одобрения и выйдет в прокат в кинотеатрах материкового Китая. Также стала известна дата релиза.

Об этом сообщает издание Variety.

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Фильм-концерт многократной лауреатки премии "Грэмми" выйдет в прокат 31 декабря, более чем через два месяца после его мирового релиза и примерно через две недели после его онлайн-выпуска на многих международных территориях.

Рождество и календарный Новый год обычно пиковый сезон для просмотра в Китае, перед январскими неделями, когда выходят на экраны немного крупных фильмов. И в этом году многие голливудские фильмы вовсю пытались привлечь китайскую аудиторию. В настоящее время в КНР работает около 783 экранов Imax.

"Taylor Swift: The Eras Tour будет транслироваться по всей сети Imax China. Это впервые, когда фильм-концерт будет показан в формате Imax на материковом Китае", — заявил представитель компании Imax.

Отдельные органы КНР должны утверждать импорт иностранных фильмов и содержание всех фильмов, предназначенных для публичного выпуска. Обычно они должны распространяться по государственной компании. Но Китай начинает ощущать новую степень гибкости, которая позволит экспонентам и дистрибьюторам взять на себя роль импортера и получить статус назначенного дистрибьютора. Эта система недавно была применена при переиздании мюзикла "Ла-Ла Лэнд", который выйдет в китайский прокат 22 декабря.

Фильм-концерт Тейлор Свифт, на днях отпраздновавшей 34-летие, уже собрал в мире пол миллиарда долларов. Учитывая старт проката в Китае, этот показатель вырастет.

Кассовые сборы документального фильма Тейлор Свифт по состоянию на 15.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей. Также мы рассказывали, что Свифт задонатила миллион долларов в помощь пострадавшим от торнадо в Теннесси.

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