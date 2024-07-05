Що подивитися на вихідних — найцікавіші фільми 2024 року, які вже є у доступі

Пара обирає фільм на вечір. Фото: freepik.com

Що подивитися — одвічне питання. Особливо, коли на носі вихідні й нарешті є можливість відпочити. Оскільки більша частина 2024 року позаду, то у доступі є безліч новинок кіно, від фентезі до романтичних комедій. І цей рік багатий на цікаві й захопливі кінострічки.

Новини.LIVE зробив для вас добірку найцікавіших фільмів 2024 року, які вже є у доступі. Повірте, їх варто переглянути вже на цих вихідних.

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1. Дюна: Частина друга

Якщо ви досі не поринули у цей фантастичний світ Дені Вільньова, то зараз саме час. "Дюна 2" стала найкасовішим фільмом 2024 року у світовому прокаті та вразила сюжетом навіть найвибагливіших критіків.

Якщо коротко, це епічний блокбастер про повстання дикунів пустелі проти космічних аристократів-гнобителів, які нещадно викачують із планети дорогоцінну спецію.

2. Фуріоса: Шалений Макс. Сага

Приквел чудової "Дороги люті" повернув нас у постапокаліптичний світ "Божевільного Макса". У центрі сюжету не сам Макс, а юна Фуріоза, яку бере в полон байкер Дементус зі своєю бандою. Воїтелька має вижити та жорстоко помститися.

Та слід зауважити, що Фуріоса — найпохмуріший і найжорстокіший фільм у серії "Божевільний Макс", тут майже немає позитивних героїв та світлих моментів.

3. Королівство планети мавп

Фільм 2024 року представив нових героїв та лиходіїв мавпячого світу: завойовник Проксимус розоряє рідне село шимпанзе Ноя, і той вирушає у похід, щоб звільнити сім'ю з полону. На шляху Ной зустрічає людську дівчину, яка приховує велику таємницю. Сюжет досить простий та розважальний. Сама кінострічка доволі видовищна.

4. Повстання штатів (англ. Civil War, дослівний переклад: Громадянська війна)

Фільм розповідає історію, де Америка перетворилася на поле битви. Техас і Каліфорнія об'єдналися проти чинного уряду, їхні війська направляються захопити Вашингтон, де ховається президент США, який незаконно пішов на третій термін.

Разом із військовими до Вашингтона їде четвірка журналістів. Вони хочуть задокументувати останні дні "старої" Америки та взяти інтерв'ю у президента-затворника. Але поїздка перетворюється на фантасмагоричний кошмар.

5. Ліза Франкенштейн

Це фільм, який поєднує у собі комедію, жахи та мелодраму. Стрічка демонструє історію монстра Франкенштейна та юної дівчини Лізи. Дівчина закохалася в чоловіка, пам'ятник на кладовищі якого зацікавив її. Згодом з'ясувалося, що коханий дивовижним чином воскрес. Головні ролі зіграли Кетрін Ньютон і Коул Спроус.

6. Лялі їдуть далі

Дуже драйвова комедія з елементами криміналу, розповідає нам про двох подруг Джеймі та Меріан, які не відчуваючи задоволення від свого життя вирішують поїхати в подорож на авто до Флориди. Та дорогою їх чекає чимало несподіванок долі.

7. Апгрейд

Це типова мелодрама з елементами комедії. У центрі сюжету амбітна дівчина Ана, яка мріє про кар’єру у світі мистецтва і намагається справити враження на свою вимогливу начальницю Клер. Під час робочої поїздки вона отримала підвищення і познайомилася з красенем Віллом. Але хлопець вирішує, що Ана і є його начальниця. Дівчина не зізнається йому і ця брехня запускає ланцюжок подій, який може загрожувати молодій дівчині.

8. Гравці

Ще одна романтична комедія, у якій є дружба, а також романтика та кохання. Головна героїня, яка працює спортивним журналістом не вірить, що зможе закохатися у людину, яка не задовільняє її вимоги. Та одного разу вона познайомилася з чоловіком, який полонив її серце. Дівчина робить усе, щоб досягти взаємності. А друзі їй активно допомагають.

Раніше ми писали, що на Netflix вийшов документальний фільм про українських героїв.

Також ми ділимося з вами трейлером фільму "Носферату", де одну з провідних ролей зіграла донька Джонні Деппа.