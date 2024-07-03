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На Netflix вийшов документальний фільм про українських героїв

3 липня 2024 13:00
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Оля Мазур
Редактор
На Netflix вийшов документальний фільм про українських героїв
Постер до фільму. Фото: менеджмент проєкту
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На американському стрімінговому сервісі "Netflix" вийшла документальна стрічка про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади "Ми були рекрутами". Створив фільм український режисер Любомир Левицький, також відомий за такими кінострічками як: "Тіні незабутих предків", "Follow me" та "Штольня". 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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"Ми були рекрутами" стала однією з найуспішніших документальних стрічок за всю історію України. Вийшовши в національний прокат 2 травня, за чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат — другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав кінопремію "Оскар".

 

 

"Ця робота для мене — це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у мирній країні", — розповів Любомир Левицький.

В центрі сюжету фільму — військовослужбовець на позивний "Журналіст", який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви. 

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму — це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.

Нагадаємо, Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". А раніше ми писали, що режисер "20 днів в Маріуполі"привіз "Оскар" в Україну. 

війна кіно Netflix Україна

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