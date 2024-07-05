Что посмотреть на выходных — самые интересные фильмы 2024 года, которые уже доступны

Пара выбирает фильм на вечер. Фото: freepik.com

Что посмотреть — извечный вопрос. Особенно когда на носу выходные и наконец есть возможность отдохнуть. Поскольку большая часть 2024 года позади, в доступе есть множество новинок кино, от фэнтези до романтических комедий. И этот год богат интересными и увлекательными кинолентами.

Новини.LIVE сделал для вас подборку самых интересных фильмов 2024 года, которые уже есть в доступе. Поверьте, их стоит посмотреть уже в эти выходные.

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1. Дюна: Часть вторая

Если вы до сих пор не погрузились в этот фантастический мир Дени Вильнева, то сейчас самое время. "Дюна 2" стала самым кассовым фильмом 2024 года в мировом прокате и поразила сюжетом даже самых требовательных критиков.

Если коротко, это эпический блокбастер о восстании дикарей пустыни против космических аристократов-угнетателей, беспощадно выкачивающих с планеты драгоценную специю.

2. Фуриоса: Безумный Макс. Сага

Приквел великолепной "Дороги ярости" вернул нас в постапокалиптический мир "Безумного Макса". В центре сюжета не сам Макс, а юная Фуриоса, которую взял в плен байкер Дементус со своей бандой. Воительница должна выжить и жестоко отомстить.

Но следует отметить, что Фуриоса — самый мрачный и жестокий фильм в серии "Безумный Макс", здесь почти нет положительных героев и светлых моментов.

3. Королевство планеты обезьян

Фильм 2024 представил новых героев и злодеев обезьяньего мира: завоеватель Проксимус разоряет родную деревню шимпанзе Ноя, и тот отправляется в поход, чтобы освободить семью из плена. На пути Ной встречает девушку, скрывающую великую тайну. Сюжет достаточно простой и развлекательный. Сама кинолента довольно зрелищная.

4. Восстание штатов (англ. Civil War, дословный перевод: Гражданская война)

Фильм повествует историю, где Америка превратилась в поле битвы. Техас и Калифорния объединились против действующего правительства, их войска направляются захватить Вашингтон, где скрывается незаконно пришедший на третий срок президент США.

Вместе с военными в Вашингтон едет четверка журналистов. Они хотят задокументировать последние дни "старой" Америки и взять интервью у президента-затворника. Но поездка превращается в фантасмагорический кошмар.

5. Лиза Франкенштейн

Это фильм, сочетающий в себе комедию, ужасы и мелодраму. Лента демонстрирует историю монстра Франкенштейна и юной девушки Лизы. Девушка влюбляется в мужчину, памятник на кладбище которого заинтересовал ее. Впоследствии выяснилось, что любимый удивительным образом воскрес. Главные роли сыграли Кэтрин Ньютон и Коул Спроус.

6. Красотки в бегах

Очень драйвовая комедия с элементами криминала, рассказывает нам о двух подругах Джейми и Мэриан, которые не испытывая удовольствия от своей жизни решают поехать в путешествие на авто во Флориду. Но по дороге их ждет немало неожиданностей судьбы.

7. Апгрейд

Это обычная мелодрама с элементами комедии. В центре сюжета амбициозная девушка Ана, мечтающая о карьере в мире искусства и пытающаяся произвести впечатление на свою требовательную начальницу Клер. Во время рабочей поездки она получила повышение и познакомилась с красавцем Виллом. Но юноша решает, что Ана и есть его начальница. Девушка не признается ему и эта ложь запускает цепочку событий, которая может угрожать молодой девушке.

8. Игроки

Еще одна романтическая комедия, в которой есть дружба, а также романтика и любовь. Главная героиня, работающая спортивным журналистом, не верит, что сможет влюбиться в человека, который не соответствует ее требованиям. Но однажды она познакомилась с мужчиной, который пленил ее сердце. Девушка делает все, чтобы добиться взаимности. А друзья ей активно помогают.

Ранее мы писали, что на Netflix вышел документальный фильм об украинских героях.

Также мы делимся с вами трейлером фильма "Носферату", где одну из ведущих ролей сыграла дочь Джонни Деппа.