Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фильмы, которые стоит посмотреть уже в эти выходные — удивительные новинки 2024 года arrow

Фильмы, которые стоит посмотреть уже в эти выходные — удивительные новинки 2024 года

5 июля 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что посмотреть на выходных — самые интересные фильмы 2024 года, которые уже доступны
Пара выбирает фильм на вечер. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Что посмотреть — извечный вопрос. Особенно когда на носу выходные и наконец есть возможность отдохнуть. Поскольку большая часть 2024 года позади, в доступе есть множество новинок кино, от фэнтези до романтических комедий. И этот год богат интересными и увлекательными кинолентами.

Новини.LIVE сделал для вас подборку самых интересных фильмов 2024 года, которые уже есть в доступе. Поверьте, их стоит посмотреть уже в эти выходные.

Читайте также:

1. Дюна: Часть вторая

Если вы до сих пор не погрузились в этот фантастический мир Дени Вильнева, то сейчас самое время. "Дюна 2" стала самым кассовым фильмом 2024 года в мировом прокате и поразила сюжетом даже самых требовательных критиков.

Если коротко, это эпический блокбастер о восстании дикарей пустыни против космических аристократов-угнетателей, беспощадно выкачивающих с планеты драгоценную специю.

 

2. Фуриоса: Безумный Макс. Сага

Приквел великолепной "Дороги ярости" вернул нас в постапокалиптический мир "Безумного Макса". В центре сюжета не сам Макс, а юная Фуриоса, которую взял в плен байкер Дементус со своей бандой. Воительница должна выжить и жестоко отомстить.

Но следует отметить, что Фуриоса — самый мрачный и жестокий фильм в серии "Безумный Макс", здесь почти нет положительных героев и светлых моментов.

 

 

3. Королевство планеты обезьян

Фильм 2024 представил новых героев и злодеев обезьяньего мира: завоеватель Проксимус разоряет родную деревню шимпанзе Ноя, и тот отправляется в поход, чтобы освободить семью из плена. На пути Ной встречает девушку, скрывающую великую тайну. Сюжет достаточно простой и развлекательный. Сама кинолента довольно зрелищная.

 

4. Восстание штатов (англ. Civil War, дословный перевод: Гражданская война)

Фильм повествует историю, где Америка превратилась в поле битвы. Техас и Калифорния объединились против действующего правительства, их войска направляются захватить Вашингтон, где скрывается незаконно пришедший на третий срок президент США.

Вместе с военными в Вашингтон едет четверка журналистов. Они хотят задокументировать последние дни "старой" Америки и взять интервью у президента-затворника. Но поездка превращается в фантасмагорический кошмар.

 

5. Лиза Франкенштейн

Это фильм, сочетающий в себе комедию, ужасы и мелодраму. Лента демонстрирует историю монстра Франкенштейна и юной девушки Лизы. Девушка влюбляется в мужчину, памятник на кладбище которого заинтересовал ее. Впоследствии выяснилось, что любимый удивительным образом воскрес. Главные роли сыграли Кэтрин Ньютон и Коул Спроус.

 

6. Красотки в бегах

Очень драйвовая комедия с элементами криминала, рассказывает нам о двух подругах Джейми и Мэриан, которые не испытывая удовольствия от своей жизни решают поехать в путешествие на авто во Флориду. Но по дороге их ждет немало неожиданностей судьбы.

 

7. Апгрейд

Это обычная мелодрама с элементами комедии. В центре сюжета амбициозная девушка Ана, мечтающая о карьере в мире искусства и пытающаяся произвести впечатление на свою требовательную начальницу Клер. Во время рабочей поездки она получила повышение и познакомилась с красавцем Виллом. Но юноша решает, что Ана и есть его начальница. Девушка не признается ему и эта ложь запускает цепочку событий, которая может угрожать молодой девушке.

 

8. Игроки

Еще одна романтическая комедия, в которой есть дружба, а также романтика и любовь. Главная героиня, работающая спортивным журналистом, не верит, что сможет влюбиться в человека, который не соответствует ее требованиям. Но однажды она познакомилась с мужчиной, который пленил ее сердце. Девушка делает все, чтобы добиться взаимности. А друзья ей активно помогают.

 

Ранее мы писали, что на Netflix вышел документальный фильм об украинских героях.

Также мы делимся с вами трейлером фильма "Носферату", где одну из ведущих ролей сыграла дочь Джонни Деппа.

выходные отдых кино фильм Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно