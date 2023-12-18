Фотограф рождественской открытки Кейт Миддлтон рассказал о королевской семье за кадром

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Фотограф, создавший рождественский портрет принца и принцессы Уэльских, рассказал за кадром подробности съемки, которая была "расслабленной и приятной". На прошлой неделе 41-летний принц Уильям и Кейт опубликовали семейную фотографию со своими детьми — десятилетним принцем Джорджем, пятилетним принцем Луи и восьмилетней принцессой Шарлоттой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотограф Джош Шиннер поделился воспоминанием о фотосессии, добавив, что он узнал несколько совершенно новых шуток от королевских детей. В Instagram он также поделился эскизом семьи, который он нарисовал, пытаясь определить, какие позы лучше всего подходят для композиции.

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Говоря об атмосфере того дня, он написал: "В этом году было очень приятно сфотографировать принца и принцессу Уэльских и их семью для рождественского портрета. Без сомнения, это одна из самых спокойных и приятных съемок, которые я когда-либо делал, и теперь у меня есть целый набор новых шуток, благодаря детям".

Однако когда его спросили, что это за шутки, Джош остался немногословным, отказавшись рассказать подробности шуток.

Фотограф нарисовал королевскую семью Великобритании. Фото: instagram.com/joshshinner/

"Я буду держать их при себе!" — написал он в ответ любопытному комментатору, который спросил, какой была "самая смешная шутка".

На фото Шиннера изображена королевская пара, которая улыбается вместе со своими сыновьями принцем Джорджем (10 лет), принцем Луи (5 лет) и принцессой Шарлоттой (8 лет). На фото принцы в одинаковых простых рубашках — Джордж у Ralph Lauren Polo — Уильям и мальчики в темных штанах. Кейт и Шарлотта выбрали джинсы.

Открытки будут розданы друзьям, семье и персоналу принца и принцессы Уэльских. Уильяма, Кейт и их детей сфотографировал в Виндзоре в начале этого года фотограф, снимавший портреты известных людей, в частности Флоренс Пью, Джоди Комер и Сэма Смита. Данная открытка, хоть и неофициальная, демонстрирует большую сдержанность, чем некоторые из предыдущих сезонных Предыдущие открытки, изданные во время их пребывания в должности герцога и герцогини Кембриджских, были такими же непринужденными и часто яркими, как, например, их открытка 2018 года, на которой они сидели на дереве в Анмер-Холле в Норфолке.

На фото фанаты семьи, заметили, что у пятилетнего принца Луи нет среднего пальца, в чем обвинили неудачный фотошоп.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл представили собственную рождественскую открытку.

Ранее племянницы принцессы Дианы в гламурных платьях снялись для Vogue.