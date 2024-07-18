Олександра Заріцька з гурту KAZKA стала наставницею в шоу "Неймовірні дуети"

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: Instagram/kazka.band

Творці нового музичного шоу "Неймовірні дуети" оголосили ім’я сьомого зіркового наставника. До масштабного проєкту доєдналась фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходитиме шоу.

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Шоу з елементами реаліті покаже становлення майбутніх зірок, починаючи від онлайн-кастингу, підготовки пісні, образів, номеру та завершуючи спільним виступом. Першими наставниками стали Дмитро Монатік (MONATIK), гурт TVORCHI, MÉLOVIN, Wellboy, Оля Полякова та KOLA.

Вони вже обрали учасників, яких готуватимуть для шоу. Наступною буде саме Олександра Заріцька.

"Насправді талант-шоу — це лотерея… Впевнена, що на кастингу буде багато обдарованих. Але я постараюся обрати двох зірочок — найперспективніших, відкритих, цікавих, щирих", — прокоментувала свою участь Олександра.

"Неймовірні дуети" — це музикальне талант-шоу, в якому кожен співак-початківець може стати зіркою. переможця "Неймовірних дуетів" оберуть у суперфіналі в прямому ефірі. Прем’єра пройде напередодні Дня Незалежності України, 21 серпня.

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