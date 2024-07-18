Александра Зарицкая из группы KAZKA стала наставницей в шоу "Неймовірні дуети"

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: Instagram/kazka.band

Создатели нового музыкального шоу "Неймовірні дуети" объявили имя седьмого звездного наставника. К масштабному проекту присоединилась фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором будет выходить шоу.

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Шоу с элементами реалити покажет становление будущих звезд, начиная от онлайн-кастинга, подготовки песни, образов, номера и завершая совместным выступлением. Первыми наставниками стали Дмитрий Монатик (MONATIK), группа TVORCHI, MÉLOVIN, Wellboy, Оля Полякова и KOLA.

Они уже выбрали участников, которые будут готовиться для шоу. Следующей будет именно Александра Зарицкая.

"На самом деле талант-шоу — это лотерея… Уверена, что на кастинге будет много одаренных. Но я постараюсь выбрать две звездочки — самые перспективные, открытые, интересные, искренние", — прокомментировала свое участие Александра.

"Неймовірні дуети" — это музыкальное талант-шоу, в котором каждый начинающий певец может стать звездой. Победителя "Неймовірних дуетів" выберут в суперфинале в прямом эфире. Премьера пройдет накануне Дня Независимости Украины, 21 августа.

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