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Фронтвумен группы KAZKA присоединилась к масштабному музыкальному телешоу

18 июля 2024 20:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Александра Зарицкая из группы KAZKA стала наставницей в шоу "Неймовірні дуети"
Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: Instagram/kazka.band
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Создатели нового музыкального шоу "Неймовірні дуети" объявили имя седьмого звездного наставника. К масштабному проекту присоединилась фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором будет выходить шоу.

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Шоу с элементами реалити покажет становление будущих звезд, начиная от онлайн-кастинга, подготовки песни, образов, номера и завершая совместным выступлением. Первыми наставниками стали Дмитрий Монатик (MONATIK), группа TVORCHI, MÉLOVIN, Wellboy, Оля Полякова и KOLA.

Они уже выбрали участников, которые будут готовиться для шоу. Следующей будет именно Александра Зарицкая.

"На самом деле талант-шоуэто лотерея… Уверена, что на кастинге будет много одаренных. Но я постараюсь выбрать две звездочки — самые перспективные, открытые, интересные, искренние", — прокомментировала свое участие Александра.

"Неймовірні дуети" — это музыкальное талант-шоу, в котором каждый начинающий певец может стать звездой. Победителя "Неймовірних дуетів" выберут в суперфинале в прямом эфире. Премьера пройдет накануне Дня Независимости Украины, 21 августа.

Напомним, ранее мы писали, что певица Klavdia Petrivna пообещала раскрыть свою личность. Также мы рассказывали, что певица Вера Брежнева впервые заговорила об отношениях после развода с Константином Меладзе.

музыка шоу Александра Зарицкая телевидение украинские звезды

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