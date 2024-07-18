Співачка Klavdia Petrivna пообіцяла Тіні Кароль розкрити свій образ

Українська співачка Klavdia Petrivna на інтерв'ю у Тіни Кароль. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка і авторка пісень Klavdia Petrivna, яка стала популярною завдяки TikTok, дала перше інтерв’ю артистці Тіні Кароль. У ньому зірка, яка зберігає свою анонімність, розповіла про початок своєї кар'єри і навіть пообіцяла розкрити образ.

Про це Klavdia Petrivna розповіла в інтерв’ю в програмі "Дім звукозапису" в YouTube.

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Українська співачка, яка буквально увірвалась в ТОП-чарти шоу-бізнесу, зізнається, що поки їй дуже важко вливатися у весь процес, але це їй дуже подобається. До того ж, вона анонсувала свої концерти в Пацалах, заявивши, що зараз триває підготовка на її виступів на великих сценах.

"Поки це все важко, я поки вникаю в ці процеси, але мені приносить задоволення. Мені вже дуже не терпиться виступити в Палацах, поки йде підготовка, але думаю, що найцікавіше буде попереду. Бог мені дав, значить мушу взяти собі цей хрест на душу", — заявила Klavdia Petrivna.

Інтерв'ю Тіни Кароль і Klavdia Petrivna. Фото: скриншот з YouTube

Артистка також наголосила, що музикою вона почала займатися, коли їй було лише п’ять років. Однак, Klavdia Petrivna все ще намагається тримати все в секреті, щоб бути якнайдовше загадковою особистістю, але вона пообіцяла, що згодом вона про все розповість.

"Я з п’яти років у музиці, і це дуже полегшує. Поки більшого я не можу розповісти, чим саме я займаюсь, але настане час і всі карти я відкрию", — також додала українська співачка.

Що відомо про Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna тільки нещодавно увірвалась в український шоу-бізнес, але вже встигла стати дуже популярною і збирати мільйони переглядів на YouTube. Досі ніхто не знає, хто ховається під образом загадкової співачки, і сама вона не дуже поспішає "розкривати карти".

Співачка Klavdia Petrivna на анонсі першого сольного концерту. Фото: Instagram Klavdia Petrivna

Не так давно відбувся великий концерт Артема Пивоварова, на який він покликав Klavdia Petrivna. Вони презентували спільний хіт і зірвали гучні оплески у залі своїм виступом.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт.

Раніше ми розповідали про те, що співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч з артисткою Klavdia Petrivna.

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