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Розкішна Ешлі Грем втиснула пишні форми у корсет на обкладинці Vogue

25 червня 2024 11:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Ешлі Грем втиснула пишні форми у корсет на обкладинці Vogue
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Активістка, підприємець, телеведуча, супермодель Ешлі Грем стала зіркою випуску Vogue Czechoslovakia за липень 2024 року. Позувала Грем для фотографа Луки Бута.

Про це свідчить фотосесія на офіційній сторінці видання у соціальній мережі.

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Вероніка Бергаміні створила образ королеви, натхненні білизною та корсетом. Зачіску робила Лорен Берронес, макіяж від Олівії Барад.

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Модель Ешлі Грем
Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

 

Ешлі Грем раніше випустила нову дитячу книжку про красу, що дозволяє дітям досліджувати ці теми новим і захоплюючим способом. У 34-сторінковій книзі пропонуються чіткі твердження: "Я сміливий. Я прекрасний. Я геніальний", — слова, які говорили Грем у дитинстві.

Ешлі Грем має надзвичайно близькі стосунки зі своєю матір’ю Ліндою, яка віддано навчала її прийняття та любові до себе. У віці 53 років Лінда позувала в бікіні для рекламної кампанії.

"Краса насправді починається з того, що ти чуєш від людей, які тебе виховують. Я завжди дякую своїй матері за те, що вона ніколи не говорила про себе негативно переді мною та моїми сестрами", — говорить модель.

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід опинилася у центрі скандалу. А раніше танцівниця Катерина Кухар знялась у ніжній фотосесії.

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