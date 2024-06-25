Розкішна Ешлі Грем втиснула пишні форми у корсет на обкладинці Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Активістка, підприємець, телеведуча, супермодель Ешлі Грем стала зіркою випуску Vogue Czechoslovakia за липень 2024 року. Позувала Грем для фотографа Луки Бута.

Про це свідчить фотосесія на офіційній сторінці видання у соціальній мережі.

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Вероніка Бергаміні створила образ королеви, натхненні білизною та корсетом. Зачіску робила Лорен Берронес, макіяж від Олівії Барад.

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Модель Ешлі Грем. Фото: Vogue

Ешлі Грем раніше випустила нову дитячу книжку про красу, що дозволяє дітям досліджувати ці теми новим і захоплюючим способом. У 34-сторінковій книзі пропонуються чіткі твердження: "Я сміливий. Я прекрасний. Я геніальний", — слова, які говорили Грем у дитинстві.

Ешлі Грем має надзвичайно близькі стосунки зі своєю матір’ю Ліндою, яка віддано навчала її прийняття та любові до себе. У віці 53 років Лінда позувала в бікіні для рекламної кампанії.

"Краса насправді починається з того, що ти чуєш від людей, які тебе виховують. Я завжди дякую своїй матері за те, що вона ніколи не говорила про себе негативно переді мною та моїми сестрами", — говорить модель.

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід опинилася у центрі скандалу. А раніше танцівниця Катерина Кухар знялась у ніжній фотосесії.