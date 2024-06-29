"Фуриоза" Аня Тейлор-Джой топлесс снялась для Vogue

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой снялась в фотосессии для журнала Vogue Australia. Фотографировал звезду "Фуриозы" Джош Олинз. Съемка получилась достаточно откровенной, Аня позировала в стильной локации с минимумом одежды.

Фото появились на страницах Vogue Australia.

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Актриса примерила модные образы под небом Сиднея. Звезда откровенно призналась, что хотела лишиться волос ради роли в фильме-приквеле "Безумного Макса".

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

"Я хотела это сделать всегда, всю жизнь. Другие люди любят мои волосы. И режиссер просто схватил меня за волосы и сказал: "О, это слишком красиво. Мы не можем их отстричь", — вспоминает звезда.

Аня говорит, что уже скучает по своему персонажу.

"Скучаю по Фуреозе. Я все еще скучаю по своей Бет из фильма "Ход королевы", я все еще не могу подойти к шахматной доске", — рассказала знаменитость.

Тейлор-Джой предложили карьеру модели в Лондоне, когда она выгуливала собаку.

"Я помню, как собиралась пойти на свою первую вечеринку, и я была в туфлях моей мамы, потому что хотела потренироваться. Я думала, что незнакомая машина следит за мной. И когда я начала бежать, а машина набрала скорость, я испугалась! А потом парень высунул голову в окно и закричал: "Если ты остановишься, ты не пожалеешь", — вспоминает Аня.

Звезда два года назад вышла замуж. Сегодня Тейлор-Джой не скрывает, что ее любовь к супругу крепнет с каждым днем.

"Я не знала, что можно любить кого-то все больше и больше с каждым днем. И самое прекрасное в том, чтобы найти своего человека это то, что он существует. Никогда не следует соглашаться на компромисс со своим сердцем, потому что если вы потом встретитесь с тем единственным, вам придется разводиться. Я с каждым днем ​​становлюсь лучше. Я могу научиться быть более участливой, я могу научиться быть более терпеливой. Мой супруг самый лучший", — говорит знаменитость.

Напомним, Илона Гвоздева поразила пляжно фотосессией. А раньше модель Эшли Грэм ошеломила съемкой в ​​корсете для стильного глянца.