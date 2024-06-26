Гай Річі назвав акторів нового серіалу про Шерлока Холмса

Британський режисер Гай Річі. Фото: Instagram/guyritchie

Британський режисер Гай Річі готується до зйомок нового серіалу "Молодий Шерлок". Колишній чоловік співачки Мадонни обрав акторів, які зіграють батьків відомого детектива.

Про це повідомляє Deadline.

Читайте також:

Актори серіалу "Молодий Шерлок" від Гая Річі

Британські актори Джозеф Файнс та Наташа Макелгоун зіграють в майбутньому шоу батьків хлопчика-генія. За сюжетом, батько Шерлока — вчений, дослідник та самодостатній бізнесмен. Його мати — художниця та голова родини Холмс.

Актори Джозеф Файнс та Наташа Макелгоун. Фото: Instagram

Заплановано реліз восьми епізодів шоу. Річі виступить не тільки режисером серіалу, але й виконавчим продюсером проєкту. Раніше Гай уже випускав фільми про Шерлока Холмса у 2009 і 2011 роках. Тоді в детектива перевтілився американський актор Роберт Дауні-молодший.

Щодо нового серіалу, то сюжет засновано на романах Енді Лейна "Молодий Шерлок Холмс". Головну роль в екранізації виконає 26-річний Гіро Файнс-Тіффін. Він знімався в "Міністерстві неджентльменських справ" Гая Річі. Також відомий завдяки ролі 11-річного Тома Реддла, майбутнього лорда Волдеморта у франшизі про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд 2024 року в кінопрокаті США. Також ми писали, що співачка Злата Огнєвіч випустила саундтрек до фільму-помсти "Конотопська відьма".