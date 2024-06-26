Гай Річі назвав акторів нового серіалу про Шерлока Холмса

Гай Річі визначився, хто з зірок зіграє батьків Шерлока Холмса в його новому серіалі
Британський режисер Гай Річі готується до зйомок нового серіалу "Молодий Шерлок". Колишній чоловік співачки Мадонни обрав акторів, які зіграють батьків відомого детектива.
Про це повідомляє Deadline.
Актори серіалу "Молодий Шерлок" від Гая Річі
Британські актори Джозеф Файнс та Наташа Макелгоун зіграють в майбутньому шоу батьків хлопчика-генія. За сюжетом, батько Шерлока — вчений, дослідник та самодостатній бізнесмен. Його мати — художниця та голова родини Холмс.
Заплановано реліз восьми епізодів шоу. Річі виступить не тільки режисером серіалу, але й виконавчим продюсером проєкту. Раніше Гай уже випускав фільми про Шерлока Холмса у 2009 і 2011 роках. Тоді в детектива перевтілився американський актор Роберт Дауні-молодший.
Щодо нового серіалу, то сюжет засновано на романах Енді Лейна "Молодий Шерлок Холмс". Головну роль в екранізації виконає 26-річний Гіро Файнс-Тіффін. Він знімався в "Міністерстві неджентльменських справ" Гая Річі. Також відомий завдяки ролі 11-річного Тома Реддла, майбутнього лорда Волдеморта у франшизі про Гаррі Поттера.
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