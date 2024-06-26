Гай Ричи назвал актеров нового сериала о Шерлоке Холмсе

Гай Ричи определился, кто из звезд сыграет родителей Шерлока Холмса в его новом сериале
Британский режиссер Гай Ричи готовится к съемкам нового сериала "Молодой Шерлок". Бывший муж певицы Мадонны выбрал актеров, которые сыграют родителей известного детектива.
Об этом сообщает Deadline.
Актеры сериала "Молодой Шерлок" от Гая Ричи
Британские актеры Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун сыграют в предстоящем шоу родителей мальчика-гения. По сюжету отец Шерлока — ученый, исследователь и самодостаточный бизнесмен. Его мать — художница и глава семьи Холмс.
Запланирован релиз восьми эпизодов шоу. Ричи выступит не только режиссером сериала, но и исполнительным продюсером проекта. Ранее Гай уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах. Тогда в детектива превратился американский актер Роберт Дауни-младший.
Что касается нового сериала, то сюжет основан на романах Энди Лейна "Молодой Шерлок Холмс". Главную роль в экранизации исполнит 26-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он снимался в "Министерстве неджентльменских дел" Гая Ричи. Также известен благодаря роли 11-летнего Тома Реддла, будущего лорда Волдеморта во франшизе о Гарри Поттере.
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