Гай Ричи назвал актеров нового сериала о Шерлоке Холмсе

Британский режиссер Гай Ричи. Фото: Instagram/guyritchie

Британский режиссер Гай Ричи готовится к съемкам нового сериала "Молодой Шерлок". Бывший муж певицы Мадонны выбрал актеров, которые сыграют родителей известного детектива.

Об этом сообщает Deadline.

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Британские актеры Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун сыграют в предстоящем шоу родителей мальчика-гения. По сюжету отец Шерлока — ученый, исследователь и самодостаточный бизнесмен. Его мать — художница и глава семьи Холмс.

Актеры Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун. Фото: Instagram

Запланирован релиз восьми эпизодов шоу. Ричи выступит не только режиссером сериала, но и исполнительным продюсером проекта. Ранее Гай уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах. Тогда в детектива превратился американский актер Роберт Дауни-младший.

Что касается нового сериала, то сюжет основан на романах Энди Лейна "Молодой Шерлок Холмс". Главную роль в экранизации исполнит 26-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он снимался в "Министерстве неджентльменских дел" Гая Ричи. Также известен благодаря роли 11-летнего Тома Реддла, будущего лорда Волдеморта во франшизе о Гарри Поттере.

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