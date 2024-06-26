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Гай Ричи определился, кто из звезд сыграет родителей Шерлока Холмса в его новом сериале

26 июня 2024 06:27
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Стас Кожушко
Редактор
Гай Ричи назвал актеров нового сериала о Шерлоке Холмсе
Британский режиссер Гай Ричи. Фото: Instagram/guyritchie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британский режиссер Гай Ричи готовится к съемкам нового сериала "Молодой Шерлок". Бывший муж певицы Мадонны выбрал актеров, которые сыграют родителей известного детектива.

Об этом сообщает Deadline.

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Актеры сериала "Молодой Шерлок" от Гая Ричи

Британские актеры Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун сыграют в предстоящем шоу родителей мальчика-гения. По сюжету отец Шерлока — ученый, исследователь и самодостаточный бизнесмен. Его мать — художница и глава семьи Холмс.

Актеры сериала Шерлок
Актеры Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун. Фото: Instagram

Запланирован релиз восьми эпизодов шоу. Ричи выступит не только режиссером сериала, но и исполнительным продюсером проекта. Ранее Гай уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах. Тогда в детектива превратился американский актер Роберт Дауни-младший.

Что касается нового сериала, то сюжет основан на романах Энди Лейна "Молодой Шерлок Холмс". Главную роль в экранизации исполнит 26-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он снимался в "Министерстве неджентльменских дел" Гая Ричи. Также известен благодаря роли 11-летнего Тома Реддла, будущего лорда Волдеморта во франшизе о Гарри Поттере.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мультфильм "Головоломка 2" установил рекорд 2024 года в кинопрокате США. Также мы писали, что певица Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму-отмщению "Конотопская ведьма".

кино
сериал
Гай Ричи
"Шерлок Холмс"

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