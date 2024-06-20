Гайді Клум топлес поніжилась на пляжі Сардинії у компанії зіркового чоловіка

Модель Гайді Клум. Фото: BACKGRID

Модель Гайді Клум позасмагала топлес на пляжі Сардинії, Італія. Супермодель насолоджувалася прекрасним днем зі своїм чоловіком, музикантом Томом Каулітцем і дочкою Лені.

Про це пише Daily Mail.

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Клум полюбляє засмагати топлес. Але її донька вирішила не привертати до себе уваги й одягла барвисте бікіні. Лені проводила час зі своїм хлопцем Арісом Рачевським.

Модель Гайді Клум. Фото: BACKGRID

Донька моделі Гайді Клум з нареченим. Фото: BACKGRID

Модель Гайді Клум з чоловіком. Фото: BACKGRID

Гайді, яка на початку цього місяця відзначила свій 51-й день народження, одягла пізніше напівпрозоре гірчично-жовте пончо та не відходила від свого чоловіка Тома Каулітца. Пара виглядала закоханою, сидячи у кріслах і з любов’ю дивлячись одне на одного. Коли вони разом прогулювалися по піску, Том ніс їхнє взуття, а Гайді обережно поклала одну руку йому на плече. З 2019 року Хайді одружена з рокером Tokio Hotel.

Враховуючи, що Гайді на 16 років старша за свого чоловіка, різниця у віці пари раніше потрапляла в заголовки газет.

"Мені 50, а більше не 20. Я не молода дівчина, яка ще нічого не пережила або не має уявлення про життя. Для мене час не зупиниться, і Том ніколи не наздожене мене. Я завжди буду на 16 років старшою, і я це усвідомлюю. Я знаю, що швидше буду виглядати старшою за нього. Може, через десять років це буде для мене проблемою, може, тоді йому це не сподобається. Через 20 років мені буде 70. Зазвичай я будую плани на майбутнє, але з чоловіком я живу тут і зараз", — говорить Гайді.

Раніше вона була заміжня за співаком Сілом з 2004 по 2015 рік і за перукарем Ріком Піпіно з 1997 по 2002 рік. Гайді народила Лені від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, і синів Генрі, Йохана і дочку Лу від Сіла.

Лені йде по стопах Гайді та у 2020 році знялася з матір'ю для своєї першої обкладинки Vogue Germany. Відтоді вона підписала контракт з IMG Models і працювала з Гайді з GHD, Dior та Intimissimi.

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