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Супермодель Гайді Клум голяка відзначила 51-й день народження

3 червня 2024 07:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Гайді Клум голяка відзначила 51-й день народження
Модель Гайді Клум. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Гайді Клум виповнився 51 рік. Цей день супермодель вирішила присвятити розслабленню та спілкуванню з родиною. Вона влаштувала барбекю у дворі свого будинку, на якому були присутніми її чоловік Том Каулітц, його брат Білл, а також діти Клум від попередніх стосунків.

Фото святкування опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Фотографіями зі свята модель поділилася у соцмережах. На знімках, які вона опублікувала, можна побачити прикрашену квітами та повітряними кулями територію будинку, заставлений тортами та тістечками стіл, близьких Гайді та навіть її саму практично оголеною. Модель любить засмагати топлес. Фото застілля Клум супроводжувала лаконічним підписом: "Це все, про що я могла мріяти".

 

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

 

Гайді часто ділиться відвертими фотосесіями з чоловіком. До речі, саме він нерідко знімає свою дружину у спокусливих образах. Раніше Клум була заміжня за стилістом Ріком Піпіно. Згодом закрутила роман з Флавіо Бріаторе, від якого народила доньку Ленні. До речі, дівчинка також пішла стопами матері і стала моделлю. У 2005 році Гайді вийшла заміж за співака Seal, у шлюбі з яким народила двох дітей. Модель розійшался з музикантом в 2014 році. Вже у 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Кауліца.

Нагадаємо, Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі. А раніше обрали найстильнішу красуню Каннського фестивалю.

Хайді Клум
фотосесія
День народження
закордонні зірки

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