Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась топлес в аксесуарах на 800 тисяч гривень

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася оголеною, одягнувши лише атласну хустку та браслет Tiffany & Co. за 800 тисяч гривень. 37-річна зірка позувала з мінімумом макіяжу у спальній кімнаті.

Фото модель показала у своєму Instagram.

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Ексангел Victoria's Secret часто радує фоловерів відвертими фото. Красуня влаштовує звабливі фотосесії у різних куточках планети. Але у вільний від зйомок час вона звичайна бізнеследі та матуся двох дітей.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

"Якщо я вдома в Лондоні, я встаю з дітьми, відводжу сина до школи, проводжу час із дочкою. Потім я зазвичай йду до спортзалу, а потім до своєї студії і роблю там те, що мені потрібно: дзвінки, примірки, творчі зустрічі. Я намагаюся бути вдома, коли Джек повернеться зі школи", — розповіла вона.

За словами Розі, почуття прекрасного їй у дитинстві прищепила мама, яку вона порівнює із принцесою Діаною.

"Моя мама була дуже гламурною, особливо порівняно з іншими шкільними мамами. Вона приходила до школи в леопардовій спідниці зі шкіри поні, що було дуже ніяково, тому що вона мала дуже спокусливий вигляд. Вона була дуже схожа на принцесу Діану", — згадує Розі.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем разом понад 12 років. Зірки познайомилися на музичному фестивалі Coachella у 2010 році та почали зустрічатися. У січні 2016 року Стетхем зробив своїй коханій пропозицію, а за кілька місяців після заручин у пари народився син Джек Оскар. 2022 року вони вдруге стали батьками: у пари народилася дочка Ізабелла. Джейсон старший за Розі на 20 років: йому 56 років, а Розі — 36.

Нагадаємо, відомйи глянець розкритикували через фотосесію із Кім Кардаш'ян. А раніше вагітна Гейлі Бібер знялась у фотосесії для модного бренду.