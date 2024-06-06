Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась топлес в аксесуарах на 800 тисяч гривень arrow

Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась топлес в аксесуарах на 800 тисяч гривень

6 червня 2024 10:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась топлес в аксесуарах на 800 тисяч гривень
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася оголеною, одягнувши лише атласну хустку та браслет Tiffany & Co. за 800 тисяч гривень. 37-річна зірка позувала з мінімумом макіяжу у спальній кімнаті.

Фото модель показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Розі Гантінгтон-Вайтлі оголилась на гламурних світлинах

Ексангел Victoria's Secret часто радує фоловерів відвертими фото. Красуня влаштовує звабливі фотосесії у різних куточках планети. Але у вільний від зйомок час вона звичайна бізнеследі та матуся двох дітей.

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

"Якщо я вдома в Лондоні, я встаю з дітьми, відводжу сина до школи, проводжу час із дочкою. Потім я зазвичай йду до спортзалу, а потім до своєї студії і роблю там те, що мені потрібно: дзвінки, примірки, творчі зустрічі. Я намагаюся бути вдома, коли Джек повернеться зі школи", — розповіла вона.

За словами Розі, почуття прекрасного їй у дитинстві прищепила мама, яку вона порівнює із принцесою Діаною.

"Моя мама була дуже гламурною, особливо порівняно з іншими шкільними мамами. Вона приходила до школи в леопардовій спідниці зі шкіри поні, що було дуже ніяково, тому що вона мала дуже спокусливий вигляд. Вона була дуже схожа на принцесу Діану", — згадує Розі.

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

 

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем разом понад 12 років. Зірки познайомилися на музичному фестивалі Coachella у 2010 році та почали зустрічатися. У січні 2016 року Стетхем зробив своїй коханій пропозицію, а за кілька місяців після заручин у пари народився син Джек Оскар. 2022 року вони вдруге стали батьками: у пари народилася дочка Ізабелла. Джейсон старший за Розі на 20 років: йому 56 років, а Розі — 36.

Нагадаємо, відомйи глянець розкритикували через фотосесію із Кім Кардаш'ян. А раніше вагітна Гейлі Бібер знялась у фотосесії для модного бренду.

зірки
відверті фото
фото
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня