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Хайди Клум топлесс понежилась на пляже Сардинии в компании звездного супруга

20 июня 2024 13:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гайди Клум топлесс понежилась на пляже Сардинии в компании звездного мужчины
Модель Хайди Клум. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Хайди Клум позагорала топлесс на пляже Сардинии, Италия. Супермодель наслаждалась прекрасным днем со своим супругом, музыкантом Томом Каулитцем и дочерью Лени.

Об этом пишет Daily Mail.

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Клум любит загорать топлесс. Но ее дочь решила не привлекать к себе внимания и надела яркое бикини. Лени проводила время со своим парнем Арисом Рачевским.

 

Модель Хайди Клум. Фото: BACKGRID
Модель Хайди Клум. Фото: BACKGRID

 

Дочь модели Хайди Клум с женихом
Дочь модель Хайди Клум с женихом. Фото: BACKGRID

 

Модель Гайди Клум с супругом
Модель Хайди Клум с супругом. Фото: BACKGRID

 

Хайди, которая в начале этого месяца отметила свой 51-й день рождения, надела позже полупрозрачное горчично-желтое пончо и не отходила от супруга Тома Каулитца. Пара сидела в креслах и с любовью глядела друг на друга. Когда они вместе прогуливались по песку, Том нес их обувь, а Хайди осторожно положила ему руку на плечо. С 2019 года Хайди замужем за рокером Tokio Hotel.

Учитывая, что Хайди на 16 лет старше своего супруга, разница в возрасте пары раньше попадала в заголовки газет.

"Мне 50, а не 20. Я не молодая девушка, которая еще ничего не пережила или не имеет представления о жизни. Для меня время не остановится, и Том никогда не догонит меня. Я всегда буду на 16 лет старше, и я это осознаю. Я знаю, что скорее буду выглядеть старше его. Может, через десять лет это будет для меня проблемой, может, тогда ему это не понравится. Через 20 лет мне будет 70. Обычно я строю планы на будущее, но с супругом я живу здесь и сейчас", — говорит Хайди.

Раньше она была замужем за певцом Силом с 2004 по 2015 год и за парикмахером Риком Пипино с 1997 по 2002 год. Хайди родила Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, и сыновей Генри, Йохана и дочерь Лу от Сила.

Лени идет по стопам Хайди и в 2020 году снялась с матерью для своей первой обложки Vogue Germany. С тех пор она подписала контракт с IMG Models и работала с Хайди по GHD, Dior и Intimissimi.

Напомним, модель Рози Хантингтон-Уайтли топлесс снялась с модными аксессуарами. А раньше мы писали, супруга Канье Уэста шокировала откровенным выходом.

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