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Гайді Клум топлес поніжилась під сонечком із коханим чоловіком

12 серпня 2024 10:48
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Гайді Клум топлес поніжилась під сонечком з коханим чоловіком
Модель Гайді Клум із чоловіком. Фото: instagram.com/heidiklum/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Гайді Клум продемонструвала фігуру, вийшовши топлес на пляж зі своїм чоловіком Томом Каулітцем на Сент-Бартс. 51-річна супермодель, що має 17-річну різницю у віці  з 34-річним Каулітцом, ніжилася на сонці лише в стрінгах-бікіні.

Про це пише Daily Mail.

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Гайді вразила стрункою фігурою і не стримувала почуттів зі своїм набагато молодшим коханим. Пара нещодавно відзначила п’ятиріччя шлюбу.

 

Модель Гайді Клум
Модель Гайді Клум. Фото: SplashNews.com

 

Гайді Клум топлес поніжилась під сонечком з коханим чоловіком - фото 2
Модель Гайді Клум із чоловіком. Фото: SplashNews.com

 

Гайді Клум топлес поніжилась під сонечком з коханим чоловіком - фото 3
Модель Гайді Клум із чоловіком . Фото: SplashNews.com

 

Про роман між моделлю і гітаристом Tokio Hotel вперше заговорили в березні 2018 року, тоді вони були помічені, коли пристрасно цілувалися під час вечірки. Їхні стосунки швидко розвинулися, і в грудні 2018 року Каулітц зробив пропозицію.

Лише через сім місяців пара обмінялася обітницями на приватній церемонії, а потім відсвяткувала грандіозну подію на Капрі у серпні 2019 року.

Після весілля Том взяв на себе роль вітчима дітей Клум. У супермоделі є донька Лені від колишнього хлопця Флавіо Бріаторе, а також сини Генрі, Йохан і Лу від її колишнього чоловіка Сила, за яким вона була заміжня з 2005 по 2014 рік. Під час їхнього шлюбу він також усиновив її доньку Лені, якій зараз 20, коли їй було лише п’ять років.

Гайді раніше говорила, що за її любов’ю до демонстрації своєї фігури стоїть "стратегія".

"Сьогодні мені дуже комфортно оголеною. До того моменту, коли мої діти кажуть: "Мамо, до мене прийшов друг". Як тільки хтось приходить, я одягаю топ. Мені просто не подобаються лінії засмаги, тому що я ношу так багато різних нарядів. Це дуже стратегічно. Коли я знімаюся, більшу частину часу я сиджу за столом, тому зона по пояс дуже важлива", — сказала вона People у 2023 році.

Вона також наполягає, що серйозно ставиться до фітнесу та дієти, щоб підтримувати свою фігуру у формі.

В інтерв’ю Body and Soul у 2021 році вона сказала: "Я намагаюся харчуватися дуже здорово. Ми їмо о 6 до 6:30 вечора домашню їжу, знати, що ви їсте, дуже важливо. Я люблю здорову їжу. Я насправді не їм багато фаст-фуду. Мені подобається бути у формі. Я знаю, що коли я трохи набираю вагу... я почуваюся млявою. Я кажу: "Ні, я повинна повернутися у форму".

Нагадаємо, Безос розважився у компанії зіркових друзів. А раніше ми писали, що Гайді Клум відзначила 51-й день народження.

Хайді Клум закордонні зірки зірки зіркова пара

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