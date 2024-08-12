Гайди Клум топлесс понежилась под солнышком с любимым мужчиной

Модель Хайди Клум с супругом. Фото: instagram.com/heidiklum/

Хайди Клум продемонстрировала фигуру, выйдя топлесс на пляж со своим супругом Томом Каулитцем на Сент-Бартс. 51-летняя супермодель, имеющая 17-летнюю разницу в возрасте с 34-летним Каулитцом, нежилась на солнце лишь в стрингах-бикини.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хайди Клум отдохнула на острове миллионеров

Хайди поразила стройной фигурой и не сдерживала чувств с возлюбленным, который значительно младше. Пара недавно отметила пятилетие брака.

Модель Хайди Клум. Фото: SplashNews.com

Модель Хайди Клум с супругом. Фото: SplashNews.com

Модель Хайди Клум с супругом. Фото: SplashNews.com

О романе между моделью и гитаристом Tokio Hotel впервые заговорили в марте 2018 года, тогда они были замечены, когда страстно целовались во время вечеринки. Их отношения быстро развивались, и в декабре 2018 года Каулитц сделал предложение.

Спустя всего семь месяцев пара обменялась обетами на частной церемонии, а затем отпраздновала грандиозное событие на Капри в августе 2019 года.

После свадьбы Том взял на себя роль отчима детей Клум. У супермодели есть дочь Лени от бывшего парня Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от ее бывшего супруга Сила, за которым она была замужем с 2005 по 2014 год. Во время их брака он также усыновил ее дочь Лене, которой сейчас 20, когда ей было всего пять лет.

Хайди раньше говорила, что за ее любовью к демонстрации своей фигуры стоит "стратегия".

"Сегодня мне очень комфортно обнаженной. До того мeмента, пока мои дети говорят: "Мама, ко мне пришел друг". Как только кто-то приходит, я надеваю топ. Мне просто не нравятся линии от загара, потому что я ношу так много разных нарядов. Это очень стратегически. Когда я снимаюсь, большую часть времени я сижу за столом, поэтому зона до пояса очень важна", — сказала она People в 2023 году.

Она также настаивает на том, что серьезно относится к фитнесу и диете, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.

В интервью Body and Soul в 2021 году она сказала: "Я стараюсь питаться очень здорово. Мы едим в 6 до 6:30 вечера домашнюю еду, знать, что вы едите, очень важно. Я люблю здоровую пищу. Я действительно не ем много фасчт-фуда. Мне нравится быть в форме. Я знаю, что когда я немного набираю вес… я чувствую себя вялой. Я говорю: "Нет, я должна вернуться в форму".

Напомним, Безос развлекся в компании звездных друзей. А раньше мы писали, что Хайди Клум отметила 51-й день рождения.