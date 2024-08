Мільярдер Безос зі своєю розкішною нареченою влаштував вечірку з Ді Капріо та Кетті Перрі

Мільйонер Безос із коханою. Фото: BACKGRID

Мільярдер, власник Amazon Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес були сфотографовані в Італії. Компанію їм склали Леонардо Ді Капріо, його дівчина Вітторія Черетті, Кеті Перрі та Орландо Блум.

Про це пише Daily Mail.

Зіркові пари були сфотографовані, коли вони висаджувалися з човна на пляжі Ніккі на острові Сардинія. Санчес, приміряла мереживне чорне вбрання поверх свого чорного бікіні. Колишня ведуча новин зібрала своє довге чорне волосся у високий хвіст і додала великі сонцезахисні окуляри та білу сумочку.

Мільйонер Безос із коханою. Фото: BACKGRID

Співачка Кеті Перрі. Фото: BACKGRID

Мільйонер Безос із коханою. Фото: BACKGRID

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

Актор Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Безос був у синіх шортах, чорній кепці та сонцезахисних окулярах. Пара оприлюднила свої стосунки в 2019 році, а в травні 2023 року заручилася, але дату весілля не оголосила.

49-річний Ді Капріо виглядав розслаблено в шортах кольору хакі до колін і футболці в тон. Оскароносний актор вдягнув босоніжки, зелену кепку та сонцезахисні окуляри.

Актор має три проекти на стадії підготовки до виробництва, включаючи байопік про колишнього президента США Теодора Рузвельта, режисером якого є Мартін Скорсезе, і ще один проект Скорсезе, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

Вихід Ді Капріо стався після того, як його вжалила медуза, коли він насолоджувався відпочинком на яхті на Сардинії зі своєю коханою Вітторією Черетті. Лео та Вітторія, які зустрічаються з літа 2023 року, вперше викликали припущення про заручини на початку цього року, коли Вітторію побачили з обручкою з діамантом у Лос-Анджелесі.

Лео має історію гучних стосунків, переважно з розкішними моделями віком до 25 років. У нього був гучний п'ятирічний роман із моделлю Жизель Бюндхен, який почався, коли їй було лише 18 років. Потім були ще п’ятирічні стосунки з Бар Рафаелі та коротка інтрижка з актрисою Блейк Лайвлі.

