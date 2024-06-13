Гайді Клум у новому кліпі влаштувала вечірку з іграшками для дорослих

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Супермодель Гайді Клум приміряла яскраву нову роль в останньому музичному кліпі гурту Sofi Tukker . Модель позувала для нового синглу Spiral у спідній білизні та прозорому рожевому халаті.

Кліп з'явився на офіційному каналі Sofi Tukker.

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У кліпі модель та співачка влаштували веселощі вдома, а потім запросили рознощика піци — іншого учасника гурту, Такера Халперна — продовжити вечірку. Сміливе відео містить сцену, в якій Гайді та Софі позують з фалоімітаторами.

"Пісня заразлива та весела, і мені подобалося проводити час із Софі та Таком, які не лише талановиті та сповнені ідей, але й надзвичайно цікаві люди. Найважливіше те, що мені подобається те, що в цьому відео йдеться про те, як покладатися на чудову дружбу у важкі часи", — сказала Гайді.

Кліп натхненний фільмами 1990-х років. Відео Spiral починається з Гайді та Софі, які сидять поруч біля підніжжя великого ліжка, причому Гайді одягнена в рожевий напівпрозорий халат із товстим оборками, а співачка одягнена в схожий фіолетовий одяг.

Потім жінки роблять макіяж у ванній кімнаті. Гайді скинула халат і одягла більш відверту прозору сукню на бретельках.

Повернувшись на ліжко, вона ніжно кладе голову на плече Софі. Потім двоє розважаються, приміряючи нове вбрання та смішні аксесуари в гардеробній Гайді: капелюхи з пір’ям і блискучі сонцезахисні окуляри, капелюх із леопардовим принтом із широкими полями.

Усе стає ще більш непристойним, коли Софі дістає великий вібратор і підносить його до обличчя Гайді, наче це був мікрофон, у який вона співає. Потім Гайді тримає напівпрозорий фалоімітатор, прикрашений конфетті, а згодом приклеює його до чола Софі. Потім прибуває водій доставки піци, його грає Такер Халперн і продовжує з ними вечірку в спальні.

Майбутній альбом гурту Bread буде доступний у п’ятницю, 23 серпня.

Нагадаємо, Гайді Клум з дочкою засвітила фігуру у бікіні. А раніше Гайді Клум відзначила 51-й день народження.