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Хайди Клум в новом клипе устроила вечеринку с игрушками для взрослых

13 июня 2024 10:25
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гайди Клум в новом клипе устроила вечеринку с игрушками для взрослых
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Хайди Клум примерила яркую новую роль в последнем музыкальном клипе группы Sofi Tukker. Модель позировала для нового сингла Spiral в нижнем белье и прозрачном розовом халате.

Клип появился на официальном канале Sofi Tukker.

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В клипе модель и певица устроили веселье дома, а затем пригласили разносчика пиццы — другого участника группы, Такера Халперна — продолжить вечеринку. Смелое видео содержит сцену, в которой Хайди и Софи позируют с фаллоимитаторами.

 

 

"Песня заразительна и весела, и мне нравилось проводить время с Софи и Таком, которые не только талантливы и полны идей, но и очень интересные люди. Самое важное, что мне нравится то, что в этом видео речь идет о том, как полагаться на прекрасную дружбу в трудные времена", — сказала Хайди.

Клип вдохновлен фильмами 1990-х годов. Видео Spiral начинается с Хайди и Софи, сидящих рядом у подножия большой кровати, причем Хайди одета в розовый полупрозрачный халат с толстыми оборками, а певица одета в похожий фиолетовый наряд.

Затем женщина делает макияж в ванной комнате. Хайди сбросила халат и надела более откровенное прозрачное платье на бретельках.

Вернувшись на кровать, она нежно кладет голову на плечо Софи. Затем двое развлекаются, примеряя новые наряды и смешные аксессуары в гардеробной Хайди: шляпы с перьями и блестящие солнцезащитные очки, шляпа с леопардовым принтом с широкими полями.

Все становится еще более неприличным, когда Софи достает большой вибратор и подносит его к лицу Хайди, словно это был микрофон, в который она поет. Затем Хайди держит полупрозрачный фаллоимитатор, украшенный конфетти, а также приклеивает его ко лбу Софи. Затем прибывает водитель доставки пиццы, его играет Такер Халперн и продолжает с ними вечеринку в спальне.

Предстоящий альбом группы Bread будет доступен в пятницу, 23 августа.

Напомним, Хайди Клум с дочерью засветила фигуру в бикини. А раньше Хайди Клум отметила 51-й день рождения.

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