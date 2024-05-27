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З червоної доріжки на пляж — Гайді Клум із донькою похизувалися ідеальними фігурами у бікіні

27 травня 2024 11:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
З червоної доріжки на пляж — Гайді Клум із донькою похизувалися ідеальними фігурами у бікіні
Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Гайді Клум і її донька Лені продемонстрували свої фігури у бікіні в знаменитому готелі Du Cap-Eden-Roc у Франції. Красуні минулого тижня сяяли на червоній доріжці на Канському фестивалі, а пізніше демонстрували свої підтягнуті тіла у купальниках.

Про це пише Daily Mail.

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50-річна Гайді та 20-річна Лені останніми місяцями зазнали критики за те, що роздяглися в рекламі білизни разом. Але це не завадило їм повеселитися на пляжі. Лені показала обрала червоно-біле бікіні, а Гайді вбралася у купальник із тропічними принтами та вдягнула стильні сонцезахисні окуляри-авіатори.

 

Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews
Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews

 

Модель Гайді Клум із дочкою
Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews

 

 

Модель Гайді Клум із дочкою на відпочинку
Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews

 

Лені — дочка моделі Vogue та її колишнього бізнесмена Флавіо Бріаторе. Лені виросла в Лос-Анджелесі, а Флавіо жив у Лондоні, тому вони не бачилися. У 2018 році Лені та Флавіо відновили стосунки за допомогою її батьків. Тепер вони час від часу бачать один одного.

У Лені є брати і сестри — Лу, Йохан, і Генрі, їхній батько — музикант Сіл. Він усиновив Лені в 2009 році, і вони залишаються близькими.

 

Модель Гайді Клум із дочкою на Лазуровому узбережжі
Модель Гайді Клум із дочкою. Фото: SplashNews

Зараз Гайді щаслива в шлюбі з гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. Слідуючи стопамі своєї матері, Лені знімалася у рекламних кампаніях для Dior і вже потрапила на обкладинки журналів.

На церемонії нагородження Nickelodeon Kids' Choice Awards у Лос-Анджелесі в березні 2023 року Гайді сказала виданню People, що "дуже пишається" своєю дочкою Лені.

"Я дуже пишаюся своєю дочкою. І вона паралельно вчиться та працює", — розповіла модель.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер позувала для глянцю. А Дженніфер Лопес знялась у рекламі білизни.

Хайді Клум
модель
закордонні зірки
зірки

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