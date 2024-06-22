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Хайди Клум устроила незапланированный стриптиз на популярном шоу

22 июня 2024 10:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хайди Клум устроила незапланированный стриптиз на популярном шоу
Модель Хайди Клум. Фото: скриншот с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Хайди Клум разделась на популярном шоу. Звезда обнажила декольте в красном бюстгальтере, оставив ведущего шоу Шона Эванса под впечатлением.

Об этом стало известно в выпуске проекта Hot Ones.

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51-летняя супермодель быта гостьей популярного интернет-шоу, где знаменитости отвечают на вопросы, лакомясь острыми крылышками. В начале она призналась, что "совершенно" не любит острое, и всегда готовит своим детям "легкие" блюда.

 

 

Когда она съела крылышки, перечный вкус быстро стал для нее слишком сильным, и она почувствовала, что температура повышается.

Пытаясь остыть, Хайди сняла свой джинсовый топ, а ведущий выпуска Шон воскликнул: "Ого! Теперь мне тоже становится жарко, Хайди!".

Шон попросил назвать ее, какой самый дорогой бюстгальтер она носила. Ответом Хайди был образ, который она носила на показе Victoria's Secret Fashion Show в 2003 году вместе со всемирно известным брендовым бюстгальтером Fantasy Bra.

Она отметила, что бюстгальтер, украшенный драгоценными камнями, стоил 12,5 миллиона долларов, а также она надела соответствующие трусики стоимостью 750 000 долларов. Бюстгальтер Fantasy Bra был "инкрустирован бриллиантами, рубинами и т.д." и на тот момент был самым дорогим бюстгальтером на планете, и Хайди была изображена в нем в Книге рекордов Гиннеса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇧🇷 (@victorias_secret_br)

 

Во время показа в 2003 году Хайди была на четвертом месяце беременности своей дочерью Лени, которую родила от скандального итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.

Позже Лени удочерил второй супруг Хайди, Сил, которому она родила еще троих детей — Генри, Йохана и Лу. Сейчас Хайди замужем за Томом Каулитцем, прославившимся как барабанщик рок-группы Tokio Hotel.

Брак привлек особое внимание из-за того, что ее супруг, который, как и она, родом из Германии, на четверть века младше ее.

Напомним, стилист назвал самых красивых гостей Каннского кинофестиваля. А раньше Хайди Клум отметила день рождения в пикантном образе.

Хайди Клум
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