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Хайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию

29 ноября 2023 13:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Гайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию
Модель Гайды Клум с дочерью Ленни. Фото: instagram.com/leniklum/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Ленни снялись в рождественской кампании бренда нижнего белья Intimissimi. Звездную семью подвергли критике за неуместность фотосессии.

Фото дочь модели показала в своих социальных сетях .

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Модели представили праздничную коллекцию итальянской марки, которая состоит из комплектов кружевного белья красного и черного оттенков и шелковых пижам. Позировали Хайди и Ленни с ярким макияжем и на фоне "рождественской" красной стены, держа в руках подарочные коробки.

 

Модель Гайды Клум с дочерью Ленни. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Гайды Клум с дочерью Ленни. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Ленни Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Ленни Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Ленни Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Подписчики снова критически восприняли дуэт моделей, о чем высказались под публикацией кампейна в инстаграмме Ленни. Хайди ограничила комментарии под снимками с дочерью на своей странице.

"Делать фотосессию с мамой в нижнем белье все равно странно", "В нижнем белье с мамой?", "Есть что-то детское в дочери, от чего она немного странно", — пишут фоловеры.

В прошлом году Хайди и Ленни впервые подверглись критике за общие откровенные фото после рекламной кампании бренда, которая была встречена противоречиво. Многим показалось странным и даже неуместным, что они в белье позируют вдвоем. Сама Ленни говорила в интервью, что ей очень понравилась фотосессия и процесс съемки, а негативные комментарии ее не слишком интересуют. После этого они не раз участвовали в кампейнах бренда.

Напомним, Кайли Дженнер в белье снялась в капсуле времени.

Ранее обольстительная Эмили Ратаковские снялась топлесс для Vogue.

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