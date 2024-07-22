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Гайтана поділилася рідкісними кадрами із семирічною донькою

22 липня 2024 10:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гайтана показалася із донечкою Ніколь-Сапфір — фото
Українська виконавиця Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка та зірка 2000-х Гайтана показалася із донькою. Виконавиця поділилася рідкісними кадрами із маленькою спадкоємицею.

Фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Гайтана із донечкою 

Виконавиця показалася шанувальниками із помітно підрослою донькою Ніколь-Сапфір. Семирічна дівчинка виглядала щасливою. Вона разом із зірковою мамою позувала перед камерою в авто зі щирою посмішкою.

Для прогулянки Ніколь-Сапфір обрала ніжно-рожеву кепку та білу футболку, а сама акторка була вдягнена у темно-коричневий топ. У Гайтани та її донечки схожі зачіски.

Гайтана показала підрослу доньку Ніколь-Сапфір
Співачка Гайтана із донькою Ніколь-Сапфір. Фото: instagram.com/gaitanamusic/

Нагадаємо, українців дратує те, що співачка продовжує вести соцмережі російською мовою. А також за її позицію вступився продюсер Михайло Ясинський.

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