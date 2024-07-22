Гайтана показалась с дочерью Николь-Сапфир — фото

Украинская исполнительница Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic/

Известная украинская певица и звезда 2000-х Гайтана показалась с дочерью. Исполнительница поделилась редкими кадрами с маленькой наследницей.

Фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Гайтана с дочерью

Исполнительница показалась поклонникам с заметно подросшей дочерью Николь-Сапфир. Семилетняя девочка выглядела счастливой. Она вместе со звездной мамой позировала перед камерой в автомобиле с искренней улыбкой.

Для прогулки Николь-Сапфир выбрала нежно розовую кепку и белую футболку, а сама актриса была одета в темно-коричневый топ. У Гайтаны и ее дочери похожие прически.

Певица Гайтана с дочерью Николь-Сапфир. Фото: instagram.com/gaitanamusic/

Напомним, украинцев раздражает то, что певица продолжает вести соцсети на русском языке. А также за ее позицию вступился продюсер Михаил Ясинский.