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Гайтана объяснила, почему продолжает общаться на русском языке — реакция соцсетей

24 июня 2024 06:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гайтана объяснила, почему общается на русском языке
Певица Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны певица Гайтана не слишком активно ведет соцсети. Артистка не дала ни одного интервью, а ее новая публикация на русском языке возмутила и разочаровала многих украинцев.

Соответствующий пост появился в Instagram 45-летней уроженки Киева.

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Гайтана объяснила, почему общается на русском

Артистка сделала первую публикацию с 5 апреля. До этого, во время полномасштабной войны, она преимущественно писала на украинском и на английском. И только раз на русском поздравила своего мужа, музыкального продюсера Александра Эссами.

В этот раз Гайтана с улыбкой на лице сообщила, что впервые за два года приобрела живые цветы. Это, по ее словам, возвращает ей чувство дома.

Гайтана пост на русском
Русскоязычная публикация певицы Гайтаны. Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Впрочем, в комментариях многие выразили удивление и разочарование, что артистка после продолжительной тишины публично обратилась на русском языке. Теле- и радиоведущая Карина Дмитраш из Львова напрямую спросила об этом. На что певица ответилана украинском.

"Потому что у меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском... Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", — заявила Гайтана.

Впрочем, ее слова не убедили Карину Дмитраш. Как и других пользователей соцсетей. Отметим, что Гайтана с семьей живет в Европе.

  • Вам не кажется, что начать общаться в Украине на украинском — это будет хороший поступок? Язык — это культурный код нации и своим примером вы продолжаете толерировать язык врага и делать русским наше общество.
  • Так почему не на английском тогда? Среди всех перечисленных языков вы выбираете язык врага.
  • А ваши знакомые и родные слушают ваши песни? Понимают ли их? В Instagram давно есть функция моментального перевода, если они прям совсем не понимают украинский. Этим сообщением вы показываете нам, вашим украинским поклонникам, что ментально и культурно вы на другой стороне.
Комментарии Гайтана
Ответ Гайтаны о русском языке. Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Анатолий Анатолич подверг критике одесситов за массовое исполнение русскоязычной песни в центре города. Также мы рассказывали, что телеведущая Валентина Хамайко не желает возвращения Потапа и Насти Каменских в Украину.

русский язык
соцсети
Гайтана
украинские звезды

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