Анатолій Анатоліч розкритикував одеситів за виконання російськомовної пісні

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен Анатолій Анатоліч обурило відео, яке з’явилось в мережі. В центрі Одеси українці співали російськомовний трек. Під публікацією телеведучого з’явились коментарі з різними позиціями.

Пост Анатоліча доступний в його Instagram.

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Анатолій Яцечко (справжнє ім’я шоумена) опублікував скриншот одного з пропагандистських Telegram-каналів, в якому тішаться російською мовою в Одесі. Окупанти обіцяють незабаром "визволити" місто. Анатоліч звернувся до українців.

"Та яка різниця якою мовою спілкуватися? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати російськомовні щелепи. Що з пам'яттю, українці? Ау", — написав Толіч.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Думки користувачів соцмереж в коментарях під дописом Толіча розділилися. Дехто пригадав йому спорідненість зі співачкою Світланою Лободою, яка виконує російськомовні пісні, а також те, що раніше шоумен спілкувався російською. Інші ж підтримали телеведучого та зазначили — після 24 лютого російська мова не має звучати в Україні.

Так, це біль. Я одеситка, і мене часто хейтять одесити за те, що я перейшла на українську.

Це який відкат в минуле.

А те що Сердючка приїздила до Одеси, були там хіти російські старі, то Одеса теж погана, що прийшли і зібрали на ЗСУ? Корупція в першу чергу зараз в темі?

Ні, ну правильно. Розпалюйте ще більше цю ворожнечу. Щоб нас, одеситів, усіх ненавиділи.

Коментарі під дописом Анатолія Анатоліча. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Зазначимо, що одесити та гості міста виконали біля Потьомкінських сходів російськомовний трек "Супермаркет" українського гурту "Пошлая Молли". Після початку повномасштабної війни музиканти припинили виступати у РФ та дають благодійні концерти за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не хоче повернення Потапа та Насті Каменських в Україну. Також ми розповідали, що акторка Катерина Тишкевич висловилась проти мовної позиції Ірини Фаріон.