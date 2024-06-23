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Кум Лободи розкритикував одеситів за російськомовну пісню — українці відповіли

23 червня 2024 22:46
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Стас Кожушко
Редактор
Анатолій Анатоліч розкритикував одеситів за виконання російськомовної пісні
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Анатолій Анатоліч обурило відео, яке з’явилось в мережі. В центрі Одеси українці співали російськомовний трек. Під публікацією телеведучого з’явились коментарі з різними позиціями.

Пост Анатоліча доступний в його Instagram.

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Анатолій Яцечко (справжнє ім’я шоумена) опублікував скриншот одного з пропагандистських Telegram-каналів, в якому тішаться російською мовою в Одесі. Окупанти обіцяють незабаром "визволити" місто. Анатоліч звернувся до українців.

"Та яка різниця якою мовою спілкуватися? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати російськомовні щелепи. Що з пам'яттю, українці? Ау", — написав Толіч.

Анатоліч пост про Одесу
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Думки користувачів соцмереж в коментарях під дописом Толіча розділилися. Дехто пригадав йому спорідненість зі співачкою Світланою Лободою, яка виконує російськомовні пісні, а також те, що раніше шоумен спілкувався російською. Інші ж підтримали телеведучого та зазначили — після 24 лютого російська мова не має звучати в Україні. 

  • Так, це біль. Я одеситка, і мене часто хейтять одесити за те, що я перейшла на українську.
  • Це який відкат в минуле.
  • А те що Сердючка приїздила до Одеси, були там хіти російські старі, то Одеса теж погана, що прийшли і зібрали на ЗСУ? Корупція в першу чергу зараз в темі?
  • Ні, ну правильно. Розпалюйте ще більше цю ворожнечу. Щоб нас, одеситів, усіх ненавиділи.
Коментарі Анатоліч
Коментарі під дописом Анатолія Анатоліча. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

Зазначимо, що одесити та гості міста виконали біля Потьомкінських сходів російськомовний трек "Супермаркет" українського гурту "Пошлая Молли". Після початку повномасштабної війни музиканти припинили виступати у РФ та дають благодійні концерти за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не хоче повернення Потапа та Насті Каменських в Україну. Також ми розповідали, що акторка Катерина Тишкевич висловилась проти мовної позиції Ірини Фаріон.

російська мова
соцмережі
українська мова
Анатолій Анатоліч
українські зірки

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