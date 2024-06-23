Анатолій Анатоліч розкритикував одеситів за виконання російськомовної пісні

Кум Лободи розкритикував одеситів за російськомовну пісню — українці відповіли
Шоумен Анатолій Анатоліч обурило відео, яке з’явилось в мережі. В центрі Одеси українці співали російськомовний трек. Під публікацією телеведучого з’явились коментарі з різними позиціями.
Пост Анатоліча доступний в його Instagram.
Анатоліч висловився про мовне питання в Україні
Анатолій Яцечко (справжнє ім’я шоумена) опублікував скриншот одного з пропагандистських Telegram-каналів, в якому тішаться російською мовою в Одесі. Окупанти обіцяють незабаром "визволити" місто. Анатоліч звернувся до українців.
"Та яка різниця якою мовою спілкуватися? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли в нашу країну захищати російськомовні щелепи. Що з пам'яттю, українці? Ау", — написав Толіч.
Думки користувачів соцмереж в коментарях під дописом Толіча розділилися. Дехто пригадав йому спорідненість зі співачкою Світланою Лободою, яка виконує російськомовні пісні, а також те, що раніше шоумен спілкувався російською. Інші ж підтримали телеведучого та зазначили — після 24 лютого російська мова не має звучати в Україні.
- Так, це біль. Я одеситка, і мене часто хейтять одесити за те, що я перейшла на українську.
- Це який відкат в минуле.
- А те що Сердючка приїздила до Одеси, були там хіти російські старі, то Одеса теж погана, що прийшли і зібрали на ЗСУ? Корупція в першу чергу зараз в темі?
- Ні, ну правильно. Розпалюйте ще більше цю ворожнечу. Щоб нас, одеситів, усіх ненавиділи.
Зазначимо, що одесити та гості міста виконали біля Потьомкінських сходів російськомовний трек "Супермаркет" українського гурту "Пошлая Молли". Після початку повномасштабної війни музиканти припинили виступати у РФ та дають благодійні концерти за кордоном.
Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не хоче повернення Потапа та Насті Каменських в Україну. Також ми розповідали, що акторка Катерина Тишкевич висловилась проти мовної позиції Ірини Фаріон.
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