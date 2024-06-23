Вони не патріоти — Валентина Хамайко сказала свою правду про Потапа та Каменських

Музичні виконавці Потап та Настя Каменських. Фото: Instagram/realpotap

Днями співачка Настя Каменських (NK) повернулась до України, аби презентувати нову композицію артиста Ostrovskyi. Тим часом колишня ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1. Вихідний" (проєкт закрили), телезірка Валентина Хамайко висловилась про Каменських та її чоловіка, репера Потап а(Олексій Потапенко).

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

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Авторка проєкту на "Люкс ФМ" Оксана Кучма зазначила, що в українському шоу-бізнесі є знаменитості, які були популярними до повномасштабної війни, але зараз будують кар’єру за кордоном. Вона згадала Потапенко та Каменських, та запитала Хамайко, чи буде їм місце в Україні після перемоги. Відповідь була доволі відвертою.

"Ці люди ніколи не були патріотами. Ніколи. І пісні у них, як ми бачимо, патріотичні не складаються, не пишуться… Я б відверто сказала: я б не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони назвали себе людьми світу, хай у світі й залишаються", — відповіла Хамайко.

Телеведуча каналу "1+1" також додала, що хоче, аби українське суспільство росло саме таким, яким зараз викристалізовується на своїх цінностях. Зазначимо, Каменських продовжує підкорювати латиноамериканський музичний ринок. Потап в якості продюсера відвідує різні країни. Останній раз в України він був в жовтні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських кардинально змінила своє ставлення до спорту. Також ми розповідали, як Потап привітав Каменських із днем народження.