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Відома телеведуча не вважає Потапа та Каменських патріотами і проти повернення пари до країни

23 червня 2024 21:53
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Стас Кожушко
Редактор
Вони не патріоти — Валентина Хамайко сказала свою правду про Потапа та Каменських
Музичні виконавці Потап та Настя Каменських. Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Днями співачка Настя Каменських (NK) повернулась до України, аби презентувати нову композицію артиста Ostrovskyi. Тим часом колишня ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1. Вихідний" (проєкт закрили), телезірка Валентина Хамайко висловилась про Каменських та її чоловіка, репера Потап а(Олексій Потапенко).

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ"

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Хамайко проти Потапа та Каменських

Авторка проєкту на "Люкс ФМ" Оксана Кучма зазначила, що в українському шоу-бізнесі є знаменитості, які були популярними до повномасштабної війни, але зараз будують кар’єру за кордоном. Вона згадала Потапенко та Каменських, та запитала Хамайко, чи буде їм місце в Україні після перемоги. Відповідь була доволі відвертою.

"Ці люди ніколи не були патріотами. Ніколи. І пісні у них, як ми бачимо, патріотичні не складаються, не пишуться… Я б відверто сказала: я б не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони назвали себе людьми світу, хай у світі й залишаються", — відповіла Хамайко.

Телеведуча каналу "1+1" також додала, що  хоче, аби українське суспільство росло саме таким, яким зараз викристалізовується на своїх цінностях. Зазначимо, Каменських продовжує підкорювати латиноамериканський музичний ринок. Потап в якості продюсера відвідує різні країни. Останній раз в України він був в жовтні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських кардинально змінила своє ставлення до спорту. Також ми розповідали, як Потап привітав  Каменських із днем народження.

Потап
Настя Каменських
українські зірки
критика

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