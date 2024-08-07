Максим Галкін прокоментував чутки про повернення Алли Пугачової до Росії

Російські артисти Максим Галкін та Алла Пугачова. Instagram/allapugacheva_koroleva

В російських засобах масової інформації шириться інформація, що співачка Алла Пугачова планує повернутися до Російської Федерації. Її чоловік, шоумен Максим Галкін, прокоментував ці чутки.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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Колишній продюсер Пугачової, росіянин Олександр Запорожець, заявив, що 75-річна артистка планує повернутися до РФ разом з двома дітьми вже цього місяця. Ба більше — відіграє концерт.

До цих слів поставилися скептично деякі шанувальники артистки, яка після початку повномасштабної війни переїхала з РФ до Ізраїлю. Компанію їй склали двоє неповнолітніх дітей та чоловік.

У своїх соцмережах Галкін, якого в Росії визнали так званим "іноагентом" не промовчав. Він спростував плітки, які розповсюджуються в ЗМІ та мережі.

"Як вони це вигадують? Яке оточення? Хто цей продюсер? Чому відстоювання правди в судах різних інстанцій сприймається як бажання продовжити працювати в Росії?", — написав Галкін.

Сама ж Пугачова, яка з чоловіком засудили політику Кремля та повномасштабну війну, в соцмережах чутки не прокоментувала.

Реакція Максима Галкіна на плітки. Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше ми писали, що мін'юст Росії визначився, чи визнає Аллу Пугачову "іноагентом". Також ми розповідали, що композитор Андрій Данилко зробив фото з Пугачовою в Юрмалі.