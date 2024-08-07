Максим Галкин прокомментировал слухи о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева. Instagram/allapugacheva_koroleva

В российских средствах массовой информации распространяется информация, что певица Алла Пугачева планирует вернуться в Российскую Федерацию. Ее муж, шоумен Максим Галкин, прокомментировал эти слухи.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

Читайте также:

Галкин о возвращении Пугачевой в РФ

Бывший продюсер Пугачевой, россиянин Александр Запорожец заявил, что 75-летняя артистка планирует вернуться в РФ вместе с двумя детьми уже в этом месяце. Более того — даст концерт.

К этим словам отнеслись скептически некоторые поклонники артистки, которая после начала полномасштабной войны переехала из РФ в Израиль. Компанию ей составили двое несовершеннолетних детей и муж.

В своих соцсетях Галкин, которого в России признали так называемым "иноагентом", не промолчал. Он опроверг сплетни, распространяемые в СМИ и сети.

"Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?", — написал Галкин.

Сама же Пугачева, с мужем осудившая политику Кремля и полномасштабную войну, в соцсетях слухи не прокомментировала.

Реакция Максима Галкина на сплетни. Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее мы писали, что минюст России определился, признает ли Аллу Пугачеву "иноагентом". Также мы рассказывали, что композитор Андрей Данилко сделал фото с Пугачевой в Юрмале.