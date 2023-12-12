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Горячие танцы в сауне — Тринчер выпустила первый клип после развода с Волошиным

12 декабря 2023 11:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Горячие танцы в сауне - Тринчер выпустила первый клип после развода с Волошиным
Певица Анна Тринчер. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер представила новую работу "Колоски". Звезда продолжает подробно рассказывать об изменениях в личной жизни. Спортивный зал, бассейн и сауна — локации горячих танцев во время съемок клипа.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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В части клипа в спортивном зале можно увидеть подруг Анны: Марину Мангул, Валерию Дидковскую, Diana Gloster, Илу Кузнецову, которые также прожили кризисные периоды в жизни, но не сдались и теперь с гордостью мотивируют других девушек любить себя, заплетать косы, быть сильными. А действенной психологической поддержкой могут стать спорт, танцы, качественный отдых от внешнего мира, которые придают женщинам уверенность в себе и силе как физической, так и внутренней.

 

"От девушек постоянно ждут слабости действий, наигранной легкости и непонимания серьезных вещей в мире, но при чем здесь серьезность, если за настоящей красотой и сдержанностью скрывается та самая уверенная в себе девушка, которая сегодня заплетает колоски и идет таскать железо, чтобы стать еще лучше" завтра", — делится Анна Тринчер.

"Колоски" — это та самая проработанная часть души девушки, которая прожила непонятность и смогла открыть привлекательную женственность".

Линия нового истока творчества Анны Тринчер началась с песни-признания "Кропива", за которой вышли гарячие хиты "Очі" и "Цілуй".

Напомним, Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.

Ранее экс-супруг Анны Тринчер рассказал, развелись ли они официально.

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