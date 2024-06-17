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Гаррі Поттер Редкліфф із нареченою та зірка Малефісенти без білизни — яскраві образи Tony Awards

17 червня 2024 08:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Гаррі Поттер Редкліфф із нареченою та зірка Малефісенти без білизни — яскраві образи Tony Awards
Актор Деніел Редкліфф із нареченою. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Деніел Редкліфф отримав свою першу нагороду Tony Awards в номінації "Кращий актор мюзиклу" за свою гру у виставі "Весело ми котимося". 34-річна зірка "Гаррі Поттера" вийшов на червону доріжку з нареченою та мамою свого сина Ерін Дарк.

Про це пише Daily Mail.

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Деніел розпочав свою промову під час нагородження словами: "Щиро дякую, я буду просто говорити швидко і намагатися не плакати. Дуже дякую Бродвейській лізі та Американському театральному крилу за цю неймовірну честь".

 

Актор Деніел Редкліфф з нареченою.
Актор Деніел Редкліфф із нареченою. Фото: Reuters

 

Актор Деніел Редкліфф
Актор Деніел Редкліфф. Фото: Reuters

 

Він подякував багатьом, у тому числі Стівену Сондхайму, режисеру Марії Фрідман і всьому акторському складу та знімальній групі, перш ніж подякувати своїй родині. Свій виступ зірка завершила словами: "Моя мама десь тут. З днем ​​батька, тату. Дякую, що любиш мене. І моє кохання, Ерін. Ти і наш син — найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Я вас так люблю. Дуже дякую".

Редкліфф та Ерін разом вже 11 років і виховують маленького сина.

Також на червоній доріжці сяяла акторка Анджеліна Джолі, яка мала вигляд грецької богині в ніжно-зеленій оксамитовій сукні з драпірованим декольте з рюшами вздовж талії. Володарка "Оскара" засвітила витончене татуювання на грудях, позуючи на червоній доріжці. Її дочка Вів'єн, яку вона виховує із колишнім чоловіком Бредом Піттом, одягла смарагдову жилетку та штани з білою блузою на ґудзиках.

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою Вів'єн. Фото: Reuters

 

Акторка та модель Брук Шилдс
Акторка та модель Брук Шилдс. Фото: Reuters

 

Редакторка Vogue Анна Вінтур з донькою
Редакторка Vogue Анна Вінтур з донькою. Фото: Reuters

 

Співачка Алісія Кісс.
Співачка Алісія Кісс. Фото: Reuters

 

Акторка Ель Фаннінг
Акторка Ель Фаннінг. Фото: Reuters

 

Акторка Ель Фаннінг
Акторка Ель Фаннінг. Фото: Reuters

 

Актор Едді Редмейн
Актор Едді Редмейн. Фото: Reuters

 

Актор Лієв Шрафбер з дружиною
Актор Лієв Шрафбер з дружиною. Фото: Reuters

 

Серед інших зірок були актор Лієв Шрайбер з дружиною, співачка Алісія Кісс, модель Брук Шилдс, акторка Еммі МакАдамс, зірка "Малефісенти" акторка Ель Феннінг, актор Редді Редмейн та багато інших.

Нагадаємо, Джоан Роулінг розповіла, що ніколи не пробачить акторам "Гаррі Поттера".

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